Weniger Straftaten im Landkreis Görlitz Die Statistik der Polizei für 2016 zeigt, dass es weniger Straftaten gab und mehr Fälle aufgeklärt wurden. Der Fokus bleibt auf der Grenze an der Neiße.

Dieses Bild ist mittlerweile zehn Jahre alt: eine trilaterale Streife mit polnischen, tschechischen und deutschen Polizisten im Dreiländereck an der Neiße. Der Rückgang der Straftaten im Landkreis Görlitz basiere laut der Polizeidirektion in erheblichem Maße auf dieser Zusammenarbeit. © dpa

Die Zahl der Straftaten in der Oberlausitz hat den tiefsten Stand seit zehn Jahren erreicht. In diesem Zeitraum sind die Fallzahlen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen um knapp 17 Prozent zurückgegangen. Das zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Kriminalstatistik der Polizeidirektion Görlitz. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote auf mehr als 60 Prozent gestiegen. „Ein herausragender Wert“, freut sich der scheidende Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl.

Er sehe das als Ergebnis jahrelanger, intensiver Ermittlungsarbeit, so Stiehl. Ein Schlüssel des Erfolges sei die enge und professionelle Zusammenarbeit mit der polnischen und tschechischen Polizei. Dennoch sei die Situation keinen Grund, sich auszuruhen, sagt der Polizeipräsident.

Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe der Landkreis Görlitz und hier vor allem der grenznahe Raum an der Neiße. „Daher wird entlang der gesamten sächsisch-polnischen Grenze auch in Zukunft das Hauptaugenmerk der polizeilichen Arbeit liegen“, heißt es.

Die Statistiker der Polizei listen 2016 für die beiden Landkreise insgesamt 36 655 Straftaten auf. 2015 wurden noch 38 979 Fälle gezählt, im Jahr davor 41 027 Fälle. Damit hat sich die Kriminalitätsbelastung in der Oberlausitz im vergangenen Jahr entgegen den allgemeinen Trend in Sachsen entwickelt, bei dem ein Anstieg zu verzeichnen ist.

Auch bei Wohnungseinbrüchen registriert die Polizeidirektion Görlitz im Gegensatz zu den großen Städten im Freistaat weniger Fälle: Von noch 809 Fällen im Jahr 2015 ist die Zahl der Einbrüche 2016 auf 668 gesunken. (szo)

Die gesamten Zahlen gibt es hier in einem pdf-Dokument der Polizeidirektion Görlitz, inklusive Tabellen, Grafiken und Statistiken.

zur Startseite