Weniger Steuern für Bautzen Die Stadt nimmt rund 1,6 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer ein als geplant. Die Ursachenforschung ist schwierig.

© dpa

Die Stadt nimmt nach einer ersten Zwischenbilanz in diesem Jahr deutlich weniger Steuern ein. Im ersten Halbjahr 2016 gingen laut Verwaltung Gewerbesteuern in Höhe von 13,9 Millionen Euro ein. Das sind fast 1,6 Millionen weniger als erwartet. Damit setzt sich der Negativtrend der vergangenen Jahre bei den Gewerbesteuereinnahmen fort. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2010 erzielt Bautzen hier noch Einnahmen in Höhe von 19,6 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2014 sanken die Erlöse kontinuierlich auf 14,5 Millionen Euro. Allein im ersten Halbjahr 2015 gab es mit 15,7 Millionen Euro einen Sprung nach oben.

Aktuell sind die Einnahmen wieder deutlich zurückgegangen. Eine konkrete Ursache, wie etwa der Weggang eines Unternehmens, lässt sich laut Hanza Winter von der städtischen Abteilung für Steuern und Liegenschaften dafür nicht benennen. Die Gewerbesteuer ist die größte eigene Einnahmequelle einer Kommune. Sie hängt der von Wirtschaftskraft der vor Ort angesiedelten Unternehmen ab. (SZ/ma)

zur Startseite