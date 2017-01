Weniger Schüler aus Asyl-Familien

Symbolbild: Ein Kind schreibt am im Deutschunterricht für Flüchtlingskinder Vokabeln in sein Heft. © dpa

Weil die Zahl der Flüchtlinge auch im Raum Görlitz seit Monaten stetig sinkt, werden auch die Schulen entlastet. So können nachmittägliche Kurse im Rahmen des Ganztagsunterrichts jetzt wieder leichter in den dafür vorgesehenen Räumen angeboten werden. Das teilt die Stadtverwaltung Görlitz auf Anfrage der SZ mit. In den vergangenen Monaten wurden solche Räume häufig für die Deutsch-Kurse von Flüchtlingskindern genutzt. Hier werden langsam wieder Kapazitäten frei, sagt der Pressesprecher der Stadt, Wulf Stibenz.

Die organisatorischen Anforderungen an die Schulverwaltung bleiben allerdings hoch. Zum Jahresende wurden in der Stadt Görlitz sowie an der Grundschule Zodel 818 Flüchtlingskinder (auch anerkannte Asylbewerber) unterrichtet, davon rund 300 allein an Grund- und Oberschule Innenstadt. Weil viele Kinder im Sommer von einer Grund- auf eine weiterführende Schule wechseln werden, müssen sich Oberschulen und Gymnasien auf neue Schüler und möglicherweise auch auf neue Sprachkurse einstellen.

Probleme wegen kultureller oder religiöser Unterschiede hat die Bildungsagentur bislang nicht festgestellt. Allerdings gebe es Schwierigkeiten, wenn Schüler mit guter Vorbildung gemeinsam mit Schülern ohne Bildung und schlechten Deutschkenntnissen unterrichtet werden. (SZ/fs)

