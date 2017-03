Weniger Schlamm, mehr Sprudel Der Artesische Brunnen am Albertplatz schwächelt nicht zum ersten Mal. Nun wird er gewartet und gereinigt.

Bis Donnerstag wird der Artesische Brunne am Albertplatz gereinigt und entschlammt. © Christian Juppe

Die Fontäne ist einem kleinen Strahl gewichen – von sprudelnder Pracht war am Artesischen Brunnen am Albertplatz in den vergangenen Tagen nichts mehr zu sehen. Deshalb rückten am Dienstagmorgen Mitarbeiter vom Rohr- und Kanalservice an, wie Stadtsprecher Karl Schuricht auf SZ-Anfrage mitteilt. Die Goldfische, die im Brunnen schwimmen, seien natürlich vor Beginn der Arbeiten entfernt und an einen geeigneten Ort gebracht worden.

Die Mitarbeiter des Kanalservices entschlammen und reinigen den Brunnen nun. Außerdem wird die Leitung zum Brunnenhaus an der Antonstraße durchgespült, das das Bauwerk auf dem Albertplatz mit Wasser versorgt. Das soll dafür sorgen, dass bald wieder ein schönerer Wasserstrahl zu sehen ist. Außerdem wird die Unterwasserbeleuchtung kontrolliert und gegebenenfalls erneuert. Spätestens an diesem Donnerstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dafür investiert die Stadt rund 2 100 Euro. Es ist nicht das erste Mal, dass am Bauwerk gearbeitet wird. Bereits 2014 schwächelte der Brunnen. Damals war er sogar fast ganz versiegt.

Erbohrt und erbaut wurde der Artesische Brunnen zwischen 1832 und 1836 durch Freiberger Bergleute. Er ist über 234 Meter tief. Die Quelle liegt unter dem Brunnenhaus auf der Albertstraße. Geplant war, dass das Bauwerk die Neustadt mit sauberem Wasser versorgt. Wegen der geringen Wassermenge hat der Brunnen seinen eigentlichen Zweck nie erfüllen können. Außerdem war das Wasser bereits mehrfach mit Bakterien verunreinigt und sollte besser nicht getrunken werden. Wenn die Entschlammung und Reinigung abgeschlossen sind, können sich die Dresdner wieder an seiner sprudelnden Pracht erfreuen.

