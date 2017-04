Weniger Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher

Erstmals seit 2009 sind in Sachsen die Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher zurückgegangen. Nach neuen Zahlen der Landesarbeitsagentur in Chemnitz wurden im vergangenen Jahr durch die sächsischen Jobcenter insgesamt 66 416 Leistungskürzungen vorgenommen, weil Menschen aus der Grundsicherung sich nicht an bestimmte Pflichten oder Vereinbarungen gehalten haben. Das waren 8 203 weniger als im Jahr 2015. Damals wurden 74 619 Sanktionen verhängt – der Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2007.

Klaus-Peter Hansen, Chef der sächsischen Arbeitsagenturen, nennt den Rückgang erfreulich. „Das schafft mehr Zeit für die Beratung der Menschen – um sie zu qualifizieren, zu fördern und letztendlich zu vermitteln“, betont Hansen.

Der häufigste Grund für Leistungskürzungen sind verbummelte Termine. Mit 78,8 Prozent geht damit der Löwenanteil der Sanktionen auf das Konto der Meldeversäumnisse. Mehr als jede zehnte Kürzung wird ausgesprochen, weil eine Qualifizierungsmaßnahme, ein Ein-Euro-Job oder eine Ausbildung nicht angetreten wurde. Knapp 5 000 Sanktionen wurden wegen nicht erfüllter Vereinbarungen mit dem Jobcenter verhängt, etwas was die Anzahl der Bewerbungen betrifft oder Aktivitäten zur Jobsuche.

Das Jobcenter Leipzig musste mit 21 600 erteilten Leistungskürzungen die meisten Sanktionen in Sachsen aussprechen. Das ist auf die hohe Zahl der Menschen zurückzuführen, die in Leipzig auf Leistungen von der Grundsicherung angewiesen sind. (SZ/nm)

