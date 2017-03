Weniger Rehe unter den Rädern Die Wildwarnreflektoren an der Umgehungsstraße bewähren sich. Weitere sind notwendig. Doch wer bezahlt die?

Die Wildwarnreflektoren an der Umgehungsstraße in Leisnig erfüllen ihren Zweck. © André Braun

Wer schon einmal einen Wildunfall hatte, der erinnert sich gewiss an den Schreck, der ihm beim Zusammenstoß mit Reh oder Wildschwein in die Glieder gefahren ist. Auch auf der Umgehungsstraße in Leisnig ist das Kraftfahrern passiert. Indes ist die Zahl der – gemeldeten – Wildunfälle zwischen Colditzer Straße und Rüdiger-Thiele-Brücke zurückgegangen. Dafür haben der Chef der Leisniger Jagdgenossenschaft Michael Schreppel und Uwe Kunze, Sprecher der vier Jagdpächter des 1 700 Hektar großen Gebietes, eine Erklärung.

Sie führen die rückläufige Zahl der Wildunfälle auf die in genanntem Straßenabschnitt installierten Wildwarnreflektoren zurück. Das sind wenige Zentimeter lange, blaue Reflektoren, die an den Leitpfosten am Straßenrand angebracht sind. Diese lenken das Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Fahrzeuge in die angrenzenden Böschungen. Hinter denen befinden sich Obstplantagen. Obwohl die mit Zäunen geschützt sind, findet Wild immer wieder den Weg dorthinein – und wechselt dann über die Straße.

Uwe Kunze schätzt, dass es jedes Jahr zwischen zehn und 15 Unfälle mit Rehen auf dem Umgehungsstraßenabschnitt gegeben hat. „Zuletzt waren es nur sechs“, sagt er. Mit dem rund 60-prozentigen Rückgang der Wildunfälle sind er und weiteren Jäger durchaus zufrieden. „Es bleibt immer noch die Dämmerung, bei der Kraftfahrer ohne Licht unterwegs sind. Dann funktionieren die Reflektoren nicht“, erklärt Kunze. Keine Auswirkungen hätten diese Reflektoren auf die Zahl der Unfälle mit Dachs, Waschbär und Fuchs.

Nach Einschätzung der Jäger könnten sich solche Reflektoren auch auf einem zweiten Umgehungsstraßenstück positiv auswirken: Zwischen Stadtbad und der Einmündung nach Brösen kommen im Jahr zwischen fünf und sechs Rehe unter die Räder. Das müsste nicht sein. „Die Frage ist, wer die Reflektoren finanziert“, so Uwe Kunze. Im ersten Abschnitt haben es die Jagdpächter und die Genossenschaft selbst getan. Rund sechs Euro sind für einen Reflektor (je nach Hersteller und Ausführung) fällig. Alle Pfosten auf dem Abschnitt müssten ausgestattet werden.

Wenn es trotzdem zu einem Unfall mit Wild kommt, so rät der Leisniger Sprecher der Jägerschaft, sollte unter 110 immer die Polizei informiert werden. „Kraftfahrer können ansonsten den Anspruch auf Versicherungsleistungen verlieren“, nennt Kunze einen Grund. Ein anderer: „Die Polizei weiß, welcher Jagdpächter für welchen Straßenabschnitt zuständig ist. In vielen Fällen kümmern wir uns um das angefahrene Wild.“ Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Zuständig ist der Baulastträger (Kommune, Landkreis, Land oder Bund). Häufig arbeiten die Behörden aber mit den Jägern zusammen.

zur Startseite