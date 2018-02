Weniger Platz für Autos am Neustädter Markt Wird die Große Meißner Straße zugunsten von Fußgängern und Radlern umgebaut?

Der Neustädter Markt. © Rene Meinig

Die Augustusbrücke soll zum autofreien Boulevard werden. Nur Räder und Linienverkehr, zu dem Straßenbahnen, Touristenbusse und Taxis gehören, rollen dann noch über das Bauwerk, das die Alt- mit der Neustadt verbindet. Doch was ist mit der angrenzenden Großen Meißner Straße?

In mehreren Bürgerversammlungen stellte sich erneut heraus, dass die Magistrale vielen zu breit und massiv ist. Zwar soll die Verkehrsachse, die im weiteren Verlauf zur Köpkestraße wird, ebenfalls Teil des Ideenwettbewerbs zum Königsufer und Neustädter Markt sein. Weil dieser allerdings erst im Mai startet, wollen die Stadtrats-Grünen die Planung mit einem Antrag schon eher voranbringen.

Demnach soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) unter anderem prüfen, ob beidseitige Radwege möglich sind. Ein Vorschlag im Antrag: Die Große Meißner Straße könnte statt zwei Fahrspuren nur eine bekommen. Die müsste allerdings überbreit sein, sagt die Stadtverwaltung. Andernfalls sei es den Touristenbussen und Taxis nicht mehr möglich, auf und von der Augustusbrücke zu kommen, ohne dass sich lange Rückstaus bilden. Zudem soll Hilbert prüfen, ob die Abbiegespuren von der Großen Meißner sowie der Köpkestraße auf die Augustusbrücke wegfallen können. In die Gegenrichtung ist das bereits beschlossene Sache.

Von dem denkmalgeschützten Bauwerk geht es künftig nicht mehr auf die Köpkestraße. In diesem Bereich entsteht eine neue, barrierefreie Haltestelle der Dresdner Verkehrsbetriebe für die Linien 8 und 9. Auch auf der gegenüberliegenden Seite wird eine solche errichtet. Beim Bau soll – nach Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt – Naturstein verwendet werden. Die Borde werden erstmals in Granit statt in Beton gebaut, wie Andreas Neukirch von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) erklärt.

Das Unternehmen will das Projekt möglichst noch im kommenden Jahr umsetzen. Dann soll auch der Anschluss an die Augustusbrücke erneuert werden. Die Gleise im Bereich des Neustädter Markts seien 20 Jahre alt und verschlissen. Die Verkehrsbetriebe nutzen die Arbeiten, um den Gleisabstand zu verbreitern. So können auch die breiteren Stadtbahnen, die angeschafft werden sollen, dort entlang fahren.

Die Haltestellen im Bereich Neustädter Markt und Palaisplatz wollen die Verkehrsbetriebe jedoch nicht verändern. Auch das ist den Grünen ein Dorn im Auge. Sie beauftragen den Oberbürgermeister in ihrem Antrag, Gespräche mit den DVB zu führen. Die Neustädter Ortsbeiräte sprachen sich dafür aus. Entscheiden muss der Stadtrat.

