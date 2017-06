Weniger Plätze in der Kita Im Frauenhainer Kinderhaus können künftig weniger Knirpse betreut werden. Grund ist ein Wechsel an der Spitze.

In der Frauenhainer Kita „Hasenhügel“ können ab 1. Juli nur noch bis zu 70 Kinder betreut werden statt bisher 84. Eine entsprechende Kapazitätsänderung hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Hintergrund ist ein Leitungswechsel in der Einrichtung. Demnach soll die bisher stellvertretende Leiterin der Einrichtung Anett Schostek die Führung des integrativen Kindergartens am Moselbruchweg übernehmen.

Da die Erzieherin nicht über die Qualifikation der bisherigen Leiterin verfüge, müsse die Kapazität herabgesetzt werden, erklärte die Gemeindeverwaltung. Auswirkungen auf die Betreuungssituation solle das nicht haben, hieß es weiter. Bisher würden im Schnitt etwa 65 Kinder in Kindergarten und Krippe im Hasenhügel betreut, der Betreuungsbedarf werde demnach auch künftig gedeckt. Auch die neue stellvertretende Leiterin Julia Walter bestätigte der Gemeinderat in der Sitzung.

Die Kita Hasenhügel in Frauenhain wird von der gemeinnützigen Leuchtpunkt gGmbH betrieben. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochterfirma der Gemeinde Röderaue und betreibt die Kitas in Frauenhain und Pulsen sowie den Hort Pulsen. (SZ/ewe)

