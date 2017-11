Weniger Plätze, größere Zimmer Veränderte Krankheitsbilder der Bewohner verlangen eine neue Ausstattung des Heims. Das DRK hält sich die Nutzung offen.

Derzeit bietet das Altenpflegeheim des DRK in Kriebethal Platz für 40 Bewohner. 2019 soll es umgebaut werden. Weil die Zimmer größer werden, verringert sich das Platzangebot auf 20 Betten sowie 15 Tagespflegeplätze. © Archiv/André Braun

Derzeit bietet das Pflegeheim in Kriebethal 40 Bewohnern eine Unterkunft. Doch das wird sich bald ändern. „Wir modernisieren das Haus, richten größere Zimmer ein. Das führt dazu, dass sich im Endeffekt die Zahl der Plätze auf 20 reduziert. Hinzu kommen 15 Plätze in der Tagespflege“, erläuterte Jörg Hirschel. Er ist der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen. Dieser ist seit 1996 Träger des Hauses an der Kriebethaler Goethestraße. Dank der modernen Medizin steigt die Lebenserwartung der Menschen und damit auch das Alter der Bewohner von Pflegeheimen. Viele sitzen im Rollstuhl. Um die Bewohner bequem fortzubewegen, werde einfach mehr Platz gebraucht. 75 Prozent der Bewohner litten mittlerweile an Demenz. Die Zahl der Demenzpatienten steige und somit die Nachfrage an speziellen Betreuungsplätzen. Entstehen sollen 20 Zimmer verteilt auf zwei Etagen, „In einem Stockwerk werden zwölf moderne Zimmer entstehen, in einem zweiten acht“, erläuterte Jörg Hirschel. Beide Wohnbereiche erhalten zudem ein großes Pflegebad sowie eine eigene Küche.

Für die Bewohner ist bereits vorgesorgt worden. „Sie werden während der Umbauphase in unserem Pflegeheim in Mittweida untergebracht – so sie das möchten“, sagte Jörg Hirschel. Dieses werde derzeit erweitert. „Das Gebäude erhält eine dritte Etage. Dadurch entstehen 27 zusätzliche Plätze“, sagte Jörg Hirschel. Erst wenn die Arbeiten in Mittweida abgeschlossen seien, werde in Kriebethal losgelegt. Er geht davon aus, dass der Umbau im Jahr 2019 erfolgt. Eine Sanierung bei laufendem Betrieb sei nicht möglich. „Dafür sind die Arbeiten einfach zu umfangreich“, begründete Verbandsgeschäftsführer Jörg Hirschel.

Welches Klientel schlussendlich in Kriebethal von den Mitarbeitern betreut wird, stehe noch nicht fest. „Da sind wir flexibel und orientieren uns am Bedarf, den es dann zu diesem Zeitpunkt gibt“, so Hirschel. Die Plätze könnten sowohl für die Kurzzeitpflege, für eine Demenzgruppe, aber auch für junge behinderte Menschen genutzt werden.

Das Pflegeheim in Kriebethal ist schon jetzt sehr stark nachgefragt. Es gibt eine Warteliste. Denn die Einrichtung ist zuletzt im Mai dieses Jahres erneut mit dem Verbraucherfreundlichkeits-Gütesiegel „Grüner Haken“ für „Lebensqualität im Alter“ von heimverzeichnis.de ausgezeichnet worden. Dies ist ein Projekt der Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung mit Sitz in Frankfurt. Ehrenamtliche Gutachter prüfen Einrichtungen, die sich freiwillig für eine Begutachtung anmelden, nach den Kriterien Selbstbestimmung, Teilhabe und Menschenwürde. Nach deren Angaben ist das Haus in Kriebethal Baujahr 1958, wurde zuletzt im Jahr 2000 modernisiert. Das schmale Treppenhaus werde künftig zur Nottreppe. Stattdessen wird ein Anbau errichtet, über den die Stockwerke erreichbar sind, so Jörg Hirschel. „Das Haus bekommt zudem eine schöne Terrasse mit Blick zur Burg“, ergänzte er.

