Weniger Pink, aber ein Sofa In die Räume des Jugendclubs in Pulsnitz zieht wieder Leben. Und es ist viel zu tun.

Tim (r.), Joey und die anderen jungen Leute aus Pulsnitz wollen im Jugendtreff neu durchstarten. Den Hof haben sie schon ein bisschen aufgemöbelt. Jugendarbeiter Christoph Semper (l.) begleitet sie dabei. © René Plaul

Pulsnitz. Der Wildwuchs um den Jugendtreff in Pulsnitz ist verschwunden. Dafür bringt ein Graffito Farbe in den kleinen Hof am Treff. Hier soll sich noch mehr verändern. Denn in die Räume zwischen Goethe- und Rietschelstraße zieht wieder ein regelmäßiges Jungendleben ein. Nach mehrjähriger Pause. Jetzt kommt der Neustart, natürlich auch mit neuen Leuten und vielen Plänen. Die sind auf einer Tafel gegenüber der Theke nachzulesen: Eine Tischtennisplatte und eine Hängematte gehören mit dazu. Renovieren wollen die jungen Leute, Kicker spielen und Dartpfeile fliegen lassen und eine LED-Leiste anbringen. Von der Faschingsfete hängen an dem Tag noch ein paar Luftschlangen an der Theke.

Die Stadt unterstützt die jungen Leute. Das haben sie sogar schriftlich von der Bürgermeisterin. Die Räume stehen ihnen kostenlos zur Verfügung. Dafür wollen sie ja auch selbst mit anpacken. Draußen ist das ja auch schon sichtbar. Finanzielle Zuschüsse darüber hinaus, sind derzeit eher nicht zu erwarten. Aber immerhin. Auch der Schuppen draußen hat schon frische Farbe bekommen. Den konnte die bunte Truppe gerade noch vor dem Abriss retten. Der Bauhof war schon fast auf dem Weg.

In der vorigen Woche beschlossen die jungen Leute auch eine Hausordnung. Schon zuvor stand fest: Musik wird nur noch über die Soundanlage abgespielt. Denn, wenn jeder seine eigene Box dudeln lasse, sei das ein heilloses Musikwirrwarr. Und auch der Umgang mit Alkohol ist zu regeln, ein besonders heikles Thema.

Klar sollen sich die Mädchen und Jungen ohne elterliches Spannungsfeld austesten können: „Ein paar Regeln muss es aber für das Zusammenleben geben“, sagt Christoph Semper vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit, dass die Clubgründer begleitet. Bis sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und auf eigenen Füßen stehen können. Das ist auch eine Altersfrage. Die meisten Mädchen und Jungen sind um die 13 bis 16 Jahre alt. Um die zehn sind es derzeit. Sie kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen, sogar bis aus Großröhrsdorf, wo es ja kein Jugendhaus mehr gibt. Aus dem Spielplatzalter sind sie inzwischen längst raus. „Und im Oktober wurde es sowieso kalt“, sagt Joey.

Etwas Neues musste her: „Möglichst, wo man im Warmen hocken kann.“ Da wurde die Erinnerung an den früheren Treff wach. Ob der nicht zu aktivieren wären? So kam Christoph Semper mit dem Netzwerk ins Spiel, das in dem Gebäude ohnehin seinen Stützpunkt für die Region hat. Er sah die Chance, etwas anzuschieben: „Wir mussten ja auch klären, ob die Stadt mitgeht und die Betreuung sichern.“ Zumal der neue Klub nicht der einzige Nutzer ist. Manchmal werden die Räume für Partys oder Feiern vermietet. Die Pulsnitzer Jugend ist nun immer am Donnerstagnachmittag hier. Mit dem Ziel, aus der Teenager-Clique mal einen Jugend-Verein zu entwickeln, der die Sache selbst in die Hand nimmt. Beispiele gibt es in Nachbarorten.

Bald wieder Filme

Der Pulsnitzer Treff war in den vergangenen Jahren eher von einem Auf und Ab gekennzeichnet. Mitte des vorigen Jahrzehnts zog die Stadt die Reißleine, machte Schluss mit wilden Partys und möbelte den Klub auf. Mehrere 10 000 Euro investierte die Stadt damals in den Umbau. Dann stieg die Volkssolidarität als Träger ein und wieder aus. Anfang des Jahrzehnts gab es wieder einen Anlauf, der versandete, weil die jungen Leute wieder auseinandergingen und kein Nachwuchs nachrückte.

Nun startet eine neue Truppe. Die sich auch das Vertrauen der Nachbarschaft erarbeiten will. In der Vergangenheit knirschte es wohl manchmal. Vergleichbar sei das nicht, sagt Christoph Semper. Es seien jetzt andere Konzepte und eine andere Generation. Auch der Pulsnitzer Filmklub, ein Projekt junger Leute, soll wieder eine Heimat finden. Den bringt Tim mit in den Treff ein. Um das Projekt war es etwas still geworden. Nun freut sich Tim schon, wenn bald wieder Filme über die Leinwand flimmern. Die Soundanlage ist schon da. Die konnten die jungen Leute über einen Jugendfonds finanzieren, für den sie sich beworben hatten. Ein bisschen Geld ist auch noch da für ein nächstes Projekt. Dafür hängen schon die Zeichnungen an der Club-Pinnwand. Das werden Gartenmöbel aus Paletten. Unterstützung bekommen sie dabei von Tom Schurig von den Pulsnitzer Parkkobolden.

Fehlt noch der Garten für die Möbel. Denn das Stückchen Hof ist ja ein bisschen schmal. Geplant ist, den Hof ganz zur Nachbarschaft auf der Rietschelstraße abzutrennen und damit auch den Zugang. Der soll künftig auf der Goethestraße liegen neben der Städtischen Wohnungsgesellschaft. Der kleine Garten an der Villa soll quasi zum Clubgarten umfunktioniert werden. Da steht den Mädchen und Jungs vom Treff noch Arbeit bevor. Auch, um sich in ihrem Treff einzurichten. Mancher Straßenpassant wird sich vielleicht gewundert haben, als jüngst ein Sofa mit Beinen durch die Stadt unterwegs war. Das schleppten die jungen Leute von der Bahnhofstraße quer durch die Stadt bis zum Treff. Der ist mit der Plüschcouch nun schon etwas wohnlicher. Auch die Wandbemalung sei noch nicht so optimal, denkt Joey: „Ein bisschen viel pink.“ Aber auch das wird sich noch ändern.

zur Startseite