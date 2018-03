Weniger Neuzugänge im Tierheim

Katzen gibt es noch immer besonders häufig im Heim © Symbolfoto: dpa

Dresden. Das Tierheim Dresden muss eine wachsende Zahl von Tieren in Zwangspflege betreuen, obwohl insgesamt weniger Bewohner in der Einrichtung untergebracht und versorgt werden.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden Zwangspflegetiere beispielsweise aufgenommen, weil die Besitzer ins Krankenhaus müssen, in Haft sitzen oder gestorben sind. Allerdings seien auch Verstöße gegen das Tierschutzgesetz oder das Sächsische Gefahrhunderecht Ursache, hieß es. Problematisch dabei sind vor allem die Dauer der Unterbringung und die finanzielle Lage der Tierhalter. Zwar müssten die Besitzer die Kosten für die Unterbringung ihrer Tiere in jedem Fall zahlen, allerdings sind sie dazu oft nicht in der Lage. Die daraus resultierenden Außenstände belasten so den Haushalt des Tierheimes.

2017 kamen insgesamt 1025 Tiere in das Heim: 292 Hunde, 471 Katzen und 262 andere Lebewesen wie Fische, Nager oder Vögel. Damit hatte die Tierunterkunft erneut weniger Neuzugänge als im Vorjahr - eine schon seit Jahren anhaltende Entwicklung. Dabei gibt es durchaus Dauerbewohner des Heims: Ein Teil der Hunde findet bereits seit Jahren keinen neuen Besitzer, weil die Vierbeiner entweder schon zu alt sind oder aber als gefährlich eingestuft sind. (szo/dpa)

