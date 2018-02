Weniger neue Löbauer 2017 wurden etwas weniger Babys geboren, als im Jahr davor. Das liegt auch daran, dass es weniger junge Löbauerinnen gibt.

Löbau. Die Geburtenzahlen in Löbau sind im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen gegenüber 2016. Das geht aus der aktuellen Geburtenstatistik der Stadt hervor. Demnach sind 116 Babys geboren. 34 davon entfallen auf die Ortsteile. Im Jahr zuvor sind 139 neue Löbauer zur Welt gekommen, davon leben 31 in den Ortsteilen. Die Statistik trifft auch Aussagen über die Geschlechter der Babys. Demnach halten sich Jungs und Mädchen im Jahr 2017 fast die Waage: 59 Jungen wurden geboren und 57 Mädchen.

Der Rückgang der Geburtenzahlen im 2017 zum Vergleichsjahr 2016 könne damit zusammenhängen, heißt es aus der Stadtverwaltung, dass die Zahl der jungen Löbauerinnen im gebärfähigen Alter analog rückläufig ist. So gab es 2016 noch 1695 Frauen zwischen 16 bis 40 Jahren, 2017 nur noch 1651. Dass das Durchschnittsalter der Löbauerinnen steigt, zeigt auch die Statistik. Noch 2014 lag das Durchschnittsalter in der Stadt bei den Frauen bei 51,2 Jahren. Im Jahr 2025, so die Statistik, werden die Löbauerinnen im Schnitt 51,9 Jahre alt sein, noch einmal fünf Jahre später 52,5 Jahre. Um in Zukunft für jüngere Menschen attraktiv zu sein, hat Löbau verschiedene Projekte angestoßen. Dazu zählt der Rückbau des Wohngebiets Löbau-Ost, das familienfreundlich werden soll.

