Weniger Milch – nein danke! Die EU gibt Geld aus, damit Bauern ihrer Milchproduktion verringern.Agrargenossenschaften sehen das kritisch.

Eine Kuh streckt ihre Nase vor, während eine Hand ein Glas Milch hält. Die EU möchte aber die Milchproduktion senken. © Symbolbild/dpa

Mittwochmittag ist Schluss. Dann geht nichts mehr. Bis dahin können Milchbauern beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie den Antrag auf EU-Beihilfe stellen. Die erhalten sie, wenn sie freiwillig ihre Milchproduktion von Oktober bis Dezember senken. Die Europäische Union zahlt bis zu 14 Cent pro Kilogramm verringerter Milchmenge an Bauern, die sich darauf einlassen.

Auch die Sächsische Milcherzeugergenossenschaft Quersa hat bereits den Antrag auf diese EU-Beihilfe gestellt. Aber nicht aus Überzeugung. „Eigentlich halten wir nichts davon“, sagt die Vorstandsvorsitzende Jutta Bennewitz. „Denn das ist was für Betriebe, die mit der Milchproduktion allmählich aufhören wollen.“

Sie rechnet vor: Bei einer Milchmengenreduzierung von 100 000 Kilogramm gibt es laut EU-Vorgabe 14 Cent pro Kilogramm. Das sind 14 000 Euro. „Das ist ja lachhaft für einen Betrieb unserer Größe“, sagt Jutta Bennewitz. Immerhin rund 60 Mitarbeiter leben hier von der Milchproduktion. Doch 14 000 Euro seien besser als nichts, wenn es mit der Milchproduktion, aus welchem Grund auch immer, nicht richtig läuft.

Für Eckhard Kmetsch, den Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Dobra, kommt die EU-Beihilfe für weniger Milch überhaupt nicht infrage. Im Gegenteil. Die Dobraer investieren kräftig. Für sieben Millionen Euro bauen sie neue Ställe, Güllebehälter und eine Siloanlage. „Wir halten an unserer Sache fest und warten auf die Genehmigung“, sagt Kmetsch.

Wo andere die Milchproduktion reduzieren, legen die Dobraer noch eins drauf. Sie wollen den Milchviehbestand von derzeit 800 auf 1300 Kühe erhöhen. „Wir werden weiterhin das tun, was wir am besten können“, so Kmetsch. „Nur dass wir uns künftig stärker auf eigene Ressourcen stützen.“ Für ihn und seine Kollegen gilt: Weniger Milch, nein danke!

Die EU stellt europaweit insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei ist keine bestimmte Summe für Sachsen geplant. „Es erfolgt keine Aufteilung auf die Mitgliedstaaten oder gar Regionen“, bestätigt Jörg Förster, der stellvertretende Pressesprecher des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Alle Mitgliedstaaten melden ihre Antragsmengen an die EU-Kommission. Diese prüft dann, ob die geplanten Mengen der Milcherzeuger die Menge von rund 1,07 Millionen Tonnen nicht überschreiten. „Denn gerade für diese Menge sind die 150 Millionen Euro bei 14 Cent je Kilogramm kalkuliert“, so Förster.

Höhere Resonanz als erwartet

Damit die EU nicht als Totengräber der europäischen Milchbauern dasteht, hat sie der freiwilligen Reduzierung eine Obergrenze gesetzt. Die Beihilfe wird für maximal 50 Prozent der Gesamtmilchproduktion des Vergleichsquartals des Vorjahres ausgezahlt. „Diese Maßnahme soll vor allem die Liquidität der Milcherzeuger etwas verbessern und die Milchanlieferung auf dem gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Niveau etwas stabilisieren“, so Förster. Bedarf scheint es zu geben. „Die Resonanz ist etwas höher als erwartet“, sagt er. – Wohl auch, weil sich einige Betriebe in der anhaltenden Milchpreiskrise pro forma angemeldet haben. So wie die Sächsische Milcherzeugergenossenschaft Quersa. Jutta Bennewitz ist allerdings überzeugt, dass Bauern aus der Großenhainer Pflege wohl eher weniger die EU-Beihilfen annehmen. Sie habe von Tiertransport-Fahrern gehört, dass vor allem Bauern in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die Milchproduktion runterfahren bzw. ganz aufgeben.

Das ist keine Option für die Agrargenossenschaft Dobra. Der Weltmarktpreis für Milch steige derzeit wieder, so Kmetsch. „Es sind zwar keine großen Sprünge. Aber es deutet sich da was an“, sagt er optimistisch.

Und auch Jörg Förster bestätigt: „Seit Juli/August ist in Deutschland und Europa ein kleiner Aufwärtstrend zu verzeichnen.“ Mit einem Rat an die Bauern, ob sie jetzt investieren oder lieber reduzieren sollen, hält sich der stellvertretende Pressesprecher des Landwirtschaftsministeriums aber zurück. „Beides ist immer eine betriebliche Entscheidung unter Abwägung der Erfordernisse und der Wirtschaftlichkeit“, sagt er. (mit mm)

