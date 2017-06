Weniger Masten, mehr Strom

Die Enso Netz GmbH hat in den vergangenen drei Jahren 17,1 Millionen Euro in das Hochspannungsnetz zwischen Dresden und Altenberg investiert. Auch das Umspannwerk in Ulberndorf wurde dabei neu gebaut. Jetzt wurde es in einer Feier übergeben. Von Ulberndorf aus werden Dippoldiswalde, Glashütte, Klingenberg, Dorfhain, Reichenau und Teile von Rabenau mit Strom versorgt. Alte Stromleitungen, die nicht mehr gebraucht werden, lässt Enso Netz bis 2018 abbauen.

Die Enso hat nun zwischen Dresden und Altenberg noch 32 Kilometer Hochspannungsleitungen, 27 Kilometer weniger als vor Beginn der Bauarbeiten. Früher standen hier 257 Hochspannungsmasten, nach Abschluss aller Arbeiten bleiben 120 übrig. Die Leitung, die von Kreischa über Oelsa und Ruppendorf nach Ulberndorf führte, wird abgebaut. Bis Kreischa durch die Obstgärten von Borthen sind die Leitungen bereits weg.

Auch die Leitung von Ulberndorf nach Altenberg wird nicht mehr gebraucht. Derzeit läuft der Abbau an der Hochwaldstraße. Trotz der kürzeren Strecke ist die Trasse leistungsfähiger. Dickere Seile können mehr Strom aufnehmen. Die Masten haben jetzt nicht mehr drei, sondern sechs Leiterseile – das entspricht zwei Hochspannungsleitungen. (SZ/fh)

