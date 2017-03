Weniger Männer ohne Job Mit Beginn des Frühjahrs ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Eingestellt wurde vor allem in Berufen, die draußen tätig sind.

Die steigenden Temperaturen und das bessere Wetter machen sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Wie die Agentur für Arbeit Freiberg in ihrem monatlichen Bericht mitteilte, ist die Arbeitslosenquote im Altkreis Döbeln im vergangenen Monat auf 8,4 Prozent gesunken. Im Februar lag sie bei 8,8 Prozent. Der Trend zu weniger Arbeitslosen ist in allen Regionen des Kreises zu spüren. Am deutlichsten ging die Arbeitslosigkeit in Hainichen, Flöha und Rochlitz zurück. Vor allem Männer profitieren von der Entwicklung, machte Susan Heine, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Freiberger Arbeitsagentur deutlich. „Besonders im Baubereich, im Verkehr- und Logistikbereich, in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau fanden Arbeitslose einen neuen Job“, sagte die Vorsitzende.

Grund für die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist nicht nur die Tatsache, dass die Arbeitgeber mehr Kräfte eingestellt haben. Auch hätten sich im März weniger Menschen aus der Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos gemeldet, bilanzierte Heine. In Mittelsachsen waren dies rund 2 100 Personen. Fast 780 hatten vorher einen Job, knapp 490 kamen aus einer Ausbildung oder einer Maßnahme.

Zurückgegangen sind im Vergleich zum März 2016 die Stellenangebote. Um die 2 110 freie Stellen liegen derzeit vor, 12,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit Beginn des Jahres sind der Agentur für Arbeit rund 1 900 neue Stellen gemeldet worden. Arbeiten gibt es in nahezu fast allen Branchen. Gesucht werden nach wie vor Kräfte für Zeitarbeit, aber auch Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie auf dem Bau.

Zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr auch die Unterbeschäftigung. Zurzeit beträgt diese im Landkreis Mittelsachsen 13 522. Über 2 800 Männer und Frauen sind im März in einer arbeitsmarktpolitische Maßnahme gestartet oder haben gesetzliche Regelungen in Anspruch genommen. (DA/mf)

