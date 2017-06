Weniger Leerstand in Bautzen Die Chefin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft zieht eine positive Bilanz – und das gleich aus mehreren Gründen.

Das Kornmarkthaus in Bautzen hat die Erwartungen der BWB erfüllt. © Uwe Soeder

Die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) blickt auf eine gute Jahresbilanz zurück. Im Jahr 2016 erwirtschaftete der städtische Vermieter einen Überschuss von rund zwei Millionen Euro. Vor allem das neue Kornmarkthaus erfüllt die Erwartungen der BWB. Es wurde im Jahr 2014 für 17 Millionen Euro erbaut und erwirtschaftet mittlerweile eine Rendite von 2,5 Prozent.

Zudem sinkt der Leerstand in Bautzen. Bei den vermietbaren Wohnungen beträgt er jetzt 4,3 Prozent. „Im Jahr 2015 waren es noch fünf Prozent“, erklärt BWB-Geschäftsführerin Kirsten Schönherr. Damit die Wohnungen auch attraktiv bleiben, hat der Vermieter im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Euro investiert. So bekamen zum Beispiel einige Mietshäuser an der Allendestraße, der Weinerstraße und der Heringstraße einen neuen Anstrich. Eine neue Wärmedämmung gab es für Häuser an der Löbauer Straße. Mieter der Rohrstraße dürfen sich zudem über neue Balkone freuen.

Mit etwa 3 700 Wohnungen, 100 Gewerbeeinheiten und 1 700 Stellplätzen ist die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft der größte Vermieter der Stadt. (SZ/mho)

zur Startseite