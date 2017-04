Weniger leere Wohnungen Die Wohnungsgesellschaft registriert immer mehr Zuzüge aus dem Umland – dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Geschäftsführer Reiner Striegler. © Archiv/Alexander Schröter

Die Wohnungsgesellschaft Nünchritz zieht eine positive Bilanz für 2016. „Wir haben keine Probleme, freie Wohnungen zu vermieten“, sagte Geschäftsführer Reiner Striegler. Betrug der Leerstand im Jahr 2007 noch 20 Prozent, waren es im vergangenen Jahr noch acht Prozent. Damit sei die Quote in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken – nur 2011 gab es einen leichten erneuten Anstieg, als die vielen Fremdfirmen, die am Bau des Polysilizium-Werkes der Wacker Chemie AG mitgewirkt hatten, wieder abzogen. Dennoch sei der Erfolg des Wohnungsunternehmens eng mit dem des Chemiewerkes verbunden, sagte Reiner Striegler. „Wacker ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Das merken wir als Vermieter – auch durch die Zulieferbetriebe im Umfeld“, so der Geschäftsführer, „wir bemerkten mittlerweile einen Zuzug aus den umliegenden Dörfern nach Nünchritz.“ Denn die Gemeinde sei mit dem Werk als Arbeitgeber sowie mit Kitas, Grund- und Oberschule, Ärzten, Apotheken und vielen Einkaufsmöglichkeiten vor Ort ein attraktiver Wohnstandort.

Aktuell hat die Wohnungsgesellschaft genau 681 Wohnungen im Bestand. (SZ)

