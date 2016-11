Weniger Langzeitarbeitslose Saisonal bedingt steigt die Arbeitslosigkeit im Kreis leicht. Die Konjunktur ist jedoch weiterhin gut.

Klassische Saisonjobs wie Kellnern fallen im Herbst weg, wodurch fast immer die Arbeitslosigkeit zum Ende des Jahres steigt.



Ende November gibt es 160 Arbeitslose mehr im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als noch vor einem Monat. Insgesamt sind damit im Kreis 7 454 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote ist leicht auf 5,8 Prozent gestiegen. Die Pirnaer Arbeitsagentur führt den geringen Anstieg auf die Herbstsaison zurück. Im Herbst haben jedes Jahr mehr Menschen keine Arbeit, weil klassische Saisonjobs wie etwa in der Gastronomie oder im Baugewerbe wegfallen. Die gute Nachricht: In diesem Jahr ist der Saisoneffekt nicht so stark ausgeprägt wie in den Vorjahren. Im Bereich der Freitaler Geschäftsstelle der Arbeitsagentur haben sogar 17 Menschen mehr Arbeit als noch vor einem Monat.

Für arbeitssuchende Menschen gibt es aktuell rund 1 750 freie Stellen im Landkreis, allein im Oktober kamen 440 freie Stellen neu hinzu. Besonders auffällig ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also der Menschen, die mindestens ein Jahr lang keine Stelle hatten. Seit Beginn dieses Jahres wird diese Gruppe immer kleiner, zuletzt waren nur noch rund 3 000 Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit im Kreis betroffen. Das sind rund 540 Menschen weniger als noch vor einem Jahr.

Am höchsten ist die Arbeitslosenquote nach wie vor im Bereich der Geschäftsstelle Sebnitz mit 7,2 Prozent (926 Arbeitslose), gefolgt von Pirna mit 6,3 Prozent (3 300 Arbeitslose) und Freital mit 5,6 Prozent (2 370 Arbeitslose). Am geringsten ist sie in Dippoldiswalde mit 4,2 Prozent (850 Arbeitslose). Vom Saisoneffekt waren im November besonders die Regionen um Dippoldiswalde und Sebnitz betroffen. (SZ/wer)

