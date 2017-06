Weniger Kriminalität in Freital Die Polizei verzeichnete voriges Jahr weniger Straftaten in der Stadt. Doch es gibt auch alarmierende Zahlen.

Der Polizeibericht erweckt mitunter einen anderen Eindruck: Diebe steigen in Bäckerei ein, Schlag auf den Hinterkopf, Werkzeuge von Baustelle gestohlen – so oder so ähnlich lauten die Schlagzeilen der Polizeimeldungen aus Freital. Doch die Kriminalität in der Stadt ist im vergangenen Jahr gesunken. Das zeigt die aktuelle Kriminalstatistik. Diese hat Andreas Mußbach, Leiter des Streifendienstes im Polizeirevier Dippoldiswalde, jetzt im Freitaler Stadtrat vorgestellt. Die SZ fasst die wichtigsten Punkte zusammen.

Zahl der Straftaten gesunken

Insgesamt 2 167 Straftaten hat die Polizei im vergangenen Jahr in Freital registriert. Das sind elf Prozent weniger als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im Freistaat hat die Zahl der Straftaten um drei Prozent zugenommen, im gesamten Bundesgebiet um knapp ein Prozent. Mit knapp 81 Prozent sind die meisten Tatverdächtigen in Freital Deutsche gewesen. Die Aufklärungsquote für Straftaten lag im vergangenen Jahr fast wie im Vorjahr bei 60 Prozent und damit leicht über dem sächsischen Niveau.

Weitere gute Nachricht: Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist 2016 in Freital zurückgegangen. So gab es im vergangenen Jahr eine linksgerichtete Straftat, das sind fast 95 Prozent weniger als im Vorjahr. Die rechtsgerichteten sind um 28 Prozent auf 53 Straftaten gesunken.

Mehr Gewaltstraftaten

Laut Andreas Mußbach gibt es in der Großen Kreisstadt positive und negative Tendenzen. So gab es voriges Jahr einen Rückgang bei den Ladendiebstählen (-88 Prozent), Vermögens- und Fälschungsdelikten (-32) und Einbrüchen in Böden und Keller

(-30). Negativ fiel dagegen der Anstieg um 23 Prozent bei den Sachbeschädigungen auf, außerdem waren mehr Rauschgiftdelikte (+20 Prozent) und Körperverletzungen (+17) zu verzeichnen. Besonders auffällig: Vor allem bei den Körperverletzungen und bei den Sachbeschädigungen sticht Freital im Landes- und Bundesvergleich heraus. Laut Mußbach schlagen bei den Sachbeschädigungen vor allem die zahlreichen Schmierereien in der Stadt zu Buche. Der Erste Polizeihauptkommissar gab deshalb dem Stadtrat eine Hausaufgabe: Die Beseitigung müsse schneller veranlasst werden, um andere nicht noch zu animieren.

Drogen sind ein Riesenproblem

Alarmierend ist die Zahl der Rauschgiftdelikte in der Stadt. Insgesamt 104 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden in Freital im vergangenen Jahr von der Polizei festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um fast 20 Prozent. „Das ist ein Riesenproblem“, kommentierte Andreas Mußbach. Auch weil in Freital die Drogendelikte überdurchschnittlich zugenommen haben. In Sachsen ist die Zahl um knapp ein Prozent gesunken, deutschlandweit gab es sieben Prozent mehr. Mußbach sieht deshalb in Freital großen Bedarf an der Betreuung durch Sozialarbeiter.

Weniger Unfälle mit Schwerverletzten

Im vergangenen Jahr wurden der Polizei insgesamt 740 Verkehrsunfälle in Freital gemeldet. Das sind annähernd genauso viele wie im Vorjahr. Auffällig: Die Unfälle, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind, haben um 17 Prozent zugenommen. „Wir beobachten, dass solche Schäden inzwischen häufiger gemeldet werden als früher“, sagt Mußbach. Dabei gab es voriges Jahr vier Prozent weniger schwer verletzte Unfallopfer. Dies ist auf die immer besser werdende Sicherheitstechnik in den Autos zurückzuführen, sagte Mußbach. Die Unfälle mit leichter Verletzten sind dagegen um fast ein Drittel gestiegen.

Auch wenn die Zahl rückläufig ist, passieren die meisten Unfälle in Freital nach wie vor beim Wenden und Rückwärtsfahren. Um fast 22 Prozent zugenommen haben die Unfälle, die auf Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Immer öfter kollidieren Autos in Freital mit Wildschweinen, Rehen und Co. So ist die Zahl der Wildunfälle um fast 82 Prozent angestiegen.

