Weniger Kriminalität im Landkreis

Kriminalität im Landkreis auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren

Zieht man die ausländerrechtlichen Delikte ab, bei denen es etwa um Asylverstöße geht, ermittelte die Polizei in 2016 in fast 11000 Fällen. 2015 waren es noch 600 Fälle mehr, das ist ein Rückgang um sechs Prozent. Die Quote der Fälle, die aufgeklärt werden konnten, ist im Landkreis deutlich gefallen. Nach dem sehr hohen Wert von 74 Prozent im Jahr 2015 sank sie 2016 auf 66 Prozent. Somit konnte jede dritte Straftat nicht aufgeklärt werden. Warum sich die Quote so deutlich verschlechtert hat, war zunächst unklar.

Gegenläufig entwickelte sich die Kriminalität in Dresden. In der Landeshauptstadt stellte die Polizei vergangenes Jahr 58660 Straftaten fest, das waren 2100 Fälle mehr als 2015. Horst Kretzschmar sagt: „Während die Kriminalität im Land sinkt, steigt sie in der Stadt. Sorge bereitet mir vor allem die gestiegene Gewalt.“