Weniger Kriminalität im Kreis Bautzen Am sichersten ist es auf dem Lande. Sechs von zehn Straftaten werden aufgeklärt.

Kurz vor seinem Weggang aus dem Amt und der Region kann der Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl die größten Erfolge seiner sechsjährigen Dienstzeit in der Oberlausitz verkünden: In den Landkreisen Bautzen und Görlitz sind 2016 so wenige Straftaten gezählt worden wie schon seit zehn Jahren nicht mehr. Und: In der Görlitzer Polizeidirektion ist die Aufklärungsrate mit Abstand die höchste in Sachsen. Doch der scheidende Polizeichef neigt nicht zur Euphorie: „Die Situation ist für uns kein Grund, sich auszuruhen – ganz im Gegenteil“, kommentiert er die Kriminalstatistik 2016, die nun auch detailliert für die Kreise Bautzen und Görlitz vorliegt. „Weniger“ heißt ja auch noch lange nicht „wenig“.

Fallzahlen weiter auf hohem Niveau

Mehr als 36 600 Fälle hat die Polizei 2016 in Ostsachsen gezählt. Dabei haben sich im Kreis Görlitz mit 21 200 Fällen aber deutlich mehr Straftaten ereignet als im Kreis Bautzen mit reichlich 15 400 Fällen. Die Polizei führt das vor allem auf die Grenzkriminalität zurück. So werden die meisten Delikte in Görlitz, Zittau und den Orten entlang der polnischen Grenze gezählt, die wenigsten im ländlichen Raum des Kreises Bautzen.

Straftaten auf Zehn-Jahres-Tiefstand

Die Kriminalitätsbelastung hat 2016 in der Oberlausitz den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht. In diesem Zeitraum ist die Zahl der Straftaten um knapp 17 Prozent gesunken, allein gegenüber 2015 um sechs Prozent. Das ist auch eine Entwicklung gegen den Trend. Landesweit wird eine steigende Kriminalität verzeichnet.

Beste Aufklärungsquote in Sachsen

Mehr als sechs von zehn Straftaten werden aufgeklärt. Diese Quote sei ein „herausragender Wert“, sagt Polizeipräsident Conny Stiehl. Sie liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt von 55,8 Prozent und ist auch die höchste im Vergleich zu den Vorjahren.

Ländliche Regionen am sichersten

Im Durchschnitt muss man in Sachsen mit knapp acht Straftaten pro 100 Einwohner rechnen. Im Kreis Görlitz liegt die Quote mit 8,2 etwas höher, in der Stadt Görlitz ist sie mit 15,3 sogar mehr als doppelt so hoch. Im Kreis Bautzen dagegen ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden mit fünf Straftaten pro 100 Einwohner wesentlich geringer. Die niedrigste Quote haben die Orte Crostwitz, Räckelwitz, Lichtenberg und Puschwitz.

Weniger Grenzkriminalität

Auch in den Orten entlang der tschechischen Grenze ist die Zahl der Straftaten in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunken: von 3 918 Fällen im Jahr 2007 auf 2 117 im Jahr 2016 .

Deutlich weniger Autodiebstähle

Insgesamt wurden im vorigen Jahr 409 Fahrzeuge als gestohlen gemeldet. 2015 waren es noch hundert mehr. Auch die Zahl der versuchten Kfz-Diebstähle hat sich von 271 auf 189 verringert. Die mit Abstand meisten Fälle werden im Stadtgebiet von Görlitz registriert, gefolgt von den Städten Zittau, Hoyerswerda, Bautzen und Weißwasser. Der Polizeipräsident führt den Rückgang auch auf eine erfolgreiche Arbeit der gemeinsamen Fahndungsgruppen Bautzen und Neiße zurück.

20 Prozent weniger Fahrraddiebstähle

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel gesunken: Von 2 509 auf 1 968 Fälle. Görlitz und Hoyerswerda sind mit 570 beziehungsweise 307 Fällen die Hochburgen für Fahrraddiebe. Im Stadtgebiet Bautzen wurden 118 Räder entwendet. Laut Polizei dient der Fahrradklau größtenteils der sogenannten „Beschaffungskriminalität“.

5 000 ausländische Straftäter

Fast jeder dritte Straftäter ist ein Ausländer. Von den 15 226 Tatverdächtigen, die 2016 ermittelt worden sind, sind 4 948 ausländischer Nationalität. Die meisten kommen aus Polen und Tschechien, 875 Tatverdächtige sind Asylsuchende, darunter laut Polizei auch 63 sogenannte „Mehrfach- und Intensivtäter“.

Mehr Straftaten durch Asylsuchende

2016 hat die Polizei insgesamt 1 364 Straftaten registriert, die von hier lebenden Flüchtlingen begangen wurden. Das sind zwölf Prozent mehr als im Jahr davor. Angezeigt wurden hauptsächlich Eigentumsdelikte, vor allem Ladendiebstähle, aber auch Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen.Auf ein Wort

