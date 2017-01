„Weniger Kinobesucher als 2015“ Filmpalast-Chefin Ilona Schaller sagt, warum 2016 kein gutes Kinojahr war, welche Streifen besonders beliebt gewesen sind und was sie von 2017 erwartet.

Ilona Schaller leitet seit 2004 den Filmpalast in Zittau. © Jan Lange

Die deutschen Kinocharts 2016 von drei Animationsfilmen angeführt: „Zoomania“ steht an der Spitze mit mehr als 3,8 Millionen Zuschauern, „Pets“ landet auf dem zweiten Platz, und „Findet Dorie“ folgt nur knapp dahinter. Welche Tops und Flops es im Zittauer Filmpalast gab, erzählt Kinochefin Ilona Schaller im SZ-Interview.

Frau Schaller, „Zoomania“, „Pets“ und „Findet Dorie“ sind die Hits 2016. Entspricht das dem Geschmack der Zittauer Kinobesucher?

Ja, alle drei Filme sind bei uns gut gelaufen. Zudem ist die Hape-Kerkeling-Verfilmung „Ich bin dann mal weg“ gut besucht gewesen. Sie ist zwar schon 2015 gestartet, aber erst Ende Dezember. Die meisten Zuschauer haben sich diesen Film erst 2016 angesehen. Bei uns lief er bis weit in den Februar hinein gut. Zu den Besucherhits zählen ebenso „Ein ganzes halbes Jahr“ und „Willkommen bei den Hartmanns“.

Dass „Willkommen bei den Hartmanns“ so viele Besucher anlockt, ist sicher überraschend?

Mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Man bekommt im Vorfeld Hinweise, wie viele Zuschauer ein Film anlocken könnte. „Willkommen bei den Hartmanns“ ist nicht so hoch angesetzt worden. Deshalb waren meine Erwartungen geringer. Ich denke, der Erfolg dieses Films begründet sich darin, dass es auf der einen Seite eine Komödie ist, wo die Leute einfach mal lachen können, und auf der anderen Seite regt er auch zum Nachdenken an.

Dass drei Animationsfilme die Charts anführen, gab es noch nicht. Ist das aus Ihrer Sicht ein Zufall oder ein Trend?

Animationsfilme laufen in der Regel bei uns gut. Sie sprechen eben nicht mehr nur die Kleinen, sondern auch Erwachsene an. Selbst Besucher, die keine Kinder haben, sehen sich Animationsfilme an, weil sie lustig sind, eine schöne Handlung haben und man bei ihnen mal abschalten kann.

Welcher Film hat Ihnen gefallen?

„Ein ganzes halbes Jahr“ war mein persönlicher Liebling. Den gleichnamigen Roman der britischen Schriftstellerin Jojo Moyes habe ich mir zufällig für den Urlaub gekauft. Der Film setzt das Buch sehr gut um. Das kann man ja nicht von jeder Buchverfilmung behaupten.

Gab es denn auch Flops in diesem Jahr?

Also die Neuverfilmung von „Ben Hur“ wurde hoch gehandelt, kam beim Publikum aber nicht an. Auch „Ice Age 5“ lief zwei Wochen gut und stürzte danach gleich ab. Die ersten „Ice Age“-Filme füllten bei uns über Monate die Kinosäle.

Wie erfolgreich war das Kinojahr?

2016 war kein gutes Kinojahr – von den Besuchern her wie auch den Filmen. Wir hatten deutlich weniger Besucher als 2015.

Worauf führen Sie dies zurück?

Das Filmangebot war nicht das beste, da gab es schon weitaus bessere Jahre. Abträglich ist sicher auch die Parksituation auf dem Markt. Für die Händler ist der Verlust geringer, weil die Kunden die Kurzzeitparkplätze auf der Südseite nutzen können. Aber unsere Besucher sind in der Regel zwei Stunden im Kino, da können sie sich nicht auf diese Parkflächen stellen.

2017 kann dann ja nur besser werden?

Ich hoffe es. Im Februar startet der zweite Teil von „Fifty Shades of Grey“. Seit Anfang Dezember läuft der Vorverkauf. Schon jetzt haben wir eine ganze Menge Karten verkauft. Auch bei „Fast & Furious 8“, der im April ins Kino kommt, braucht man sich keine Gedanken zu machen.

In den vergangenen Jahren wurde in neue Technik investiert. Ist auch 2017 etwas geplant?

Wir wollen das Foyer moderner gestalten. Der Tresen wird in seiner Form aber ähnlich bleiben. Außerdem werden die letzten Sitzreihen in allen Kinosälen mit Ledersesseln ausgestattet. Ab Anfang Februar werden wir auch Platzkarten einführen. Die Sitze werden bereits nummeriert.

Platzkarten gefallen nicht jedem ...

Wenn ich in anderen Regionen bin, schaue ich mir immer die dortigen Kinos an. In den großen Centern gibt es nur Platzkarten. Man muss sehen, wie es das Zittauer Publikum annimmt.

