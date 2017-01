Weniger Jugendliche arbeitslos Im Dezember bekamen mehr junge Leute einen Job. Bei den Älteren sieht es anders aus.

Jugendarbeitslosigkeit ist in Dresden immer noch ein Thema: Im Dezember suchten insgesamt 1 287 Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren einen Job, das sind fast sieben Prozent aller Arbeitslosen in der Stadt. Allerdings ist die Zahl im letzten Monat des alten Jahres immerhin leicht gesunken, um 51 Jugendliche gegenüber November, teilt die Arbeitsagentur mit. Im gesamten letzten Jahr waren durchschnittlich 1 592 Jugendliche arbeitslos gemeldet. Das sind 70 mehr als 2015.

Angestiegen ist im Dezember die Zahl der älteren Dresdner ohne Job. Von den über 50-Jährigen waren 6 180 arbeitslos, also 107 mehr als im November. Über das ganze Jahr 2016 gesehen, sank die Zahl jedoch. Im Schnitt waren 6 462 Menschen in der Altersgruppe gemeldet, was 534 weniger waren als 2015.

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember in Dresden bei 6,7 Prozent. (SZ/sr)

