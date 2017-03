Weniger Interessenten für Oberschulen Bei den Anmeldungen für die fünften Klassen verzeichnen vor allem die Gymnasien Zuwachs.

© Symbolfoto: Dietmar Thomas

Die am gestrigen Freitag von der Bildungsagentur vorgelegten Anmeldezahlen für die fünften Klassen in den Schulen zwischen Radebeul und Radeburg zeigen deutliche Veränderungen im Vergleich zum Frühjahr 2016.

Am erfreulichsten dürfte das für die Gymnasien Luisenstift Radebeul und Coswig sein. Dort stieg die Zahl nämlich um 20 beziehungsweise acht Anmeldungen. Dafür gab es fürs Lößnitzgymnasium 14 Interessenten weniger.

Noch drastischer ist die Entwicklung bei den Oberschulen. So haben Radebeul-Mitte mit einem Minus von 21 und Kötzschenbroda (- 20) wesentlich weniger Anmeldungen als 2016. Zurück gegangen ist die Anmeldezahl auch in Weinböhla (- 8) und an der Leonhard-Frank-Oberschule Coswig (- 10) sowie an der Heinrich-Zille-Schule Radeburg (- 23) und der Kurfürst-Moritz-Schule Moritzburg (- 21). Nur die Oberschule Kötitz macht eine Ausnahme. Dort gibt es acht Anmeldungen mehr als 2016.

Die SZ berichtet nächste Woche ausführlich. (SZ/IL)

So viele Schüler wollen in die fünften Klassen

Gymnasium Luisenstift Radebeul: 67/10*

Lößnitzgymnasium Radebeul: 87/7*

Gymnasium Coswig: 117/8*

Gymnasium Franziskaneum Meißen: 145/7*

Oberschule Radebeul-Mitte: 38

Oberschule Kötzschenbroda: 30

Oberschule Kötitz: 58

Leonhard-Frank-Oberschule Coswig: 49

Oberschule Weinböhla: 87

Heinrich-Zille-Oberschule Radeburg: 49

Kurfürst-Moritz-Oberschule Moritzburg: 93

Quelle: Bildungsagentur Dresden; * davon ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium

