Weniger Grippefälle Erneut sterben zwei Rentnerinnen an der Grippe.

Wie erwartet haben die Schulferien in der Woche vom 13. bis 19. Februar eine leichte Entspannung bezüglich der Grippefälle im Landkreis Görlitz gebracht. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes am Mittwoch mit. Die Zahlen der Erkältungskrankheiten und auch die der Influenza seien leicht zurückgegangen. Wurden in der fünften Kalenderwoche 211 und in der sechsten Kalenderwoche 220 Fälle von Influenza gemeldet, so waren die Zahlen in der siebenten Woche auf 199 Fälle emporgeschnellt. In der vergangenen Woche wurden 199 neue Fälle, davon 37 von Krankenhäusern gemeldet.

Leider sind erneut zwei Todesfälle zu vermelden – eine 73-und eine 87-jährige Frau. Beide waren nicht geimpft. (szo)

