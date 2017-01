Weniger Geld für Schleifer Räte Die Entschädigungssatzung wird derzeit überarbeitet. Ziel ist eine Reduzierung der Kosten. Was andere Kommunen zahlen, sagt die SZ.

Symbolbild © dpa

Bisher erhalten die Gemeinderäte in Schleife einen monatlichen Festbetrag für ihre ehrenamtliche Arbeit, der über 50 Euro monatlich liegt. Das soll sich nun ändern. Denn die Verwaltung arbeitet an einer Änderung der Entschädigungssatzung. Nach einem im Verwaltungsausschuss diskutierten Entwurf soll es künftig einen Grundbetrag von 20 Euro pro Monat und ein Sitzungsgeld von 30 Euro geben. Für Ortschaftsräte würden jeweils zehn Euro fällig. Räte, die nicht an den Sitzungen teilnehmen, erhalten keine Aufwandsentschädigung.

Ingo Herschmann und Ingo Schuster sprachen sich für die vorgeschlagene Neuregelung aus. Strittig sind Termine, die den ganzen Tag dauern. In den vergangenen Jahren war dies im Zusammenhang mit den Verhandlungen zur Umsiedlung häufiger der Fall. Der Vorschlag soll laut Bürgermeister Reinhard Bork im Hauptausschuss am Dienstag erneut diskutiert werden. Zur Abstimmung kommt der Entwurf dann im Gemeinderat Anfang Februar. Auch Trebendorf arbeitet aktuell an einer Reform der Entschädigungssatzung.

Schleife ist bei der geplanten Splittung der Beträge nicht allein. Das wird in vielen Kommunen ähnlich gehandhabt. Laut der Zusammenfassung der Schleifer Hauptamtsleiterin Marion Mudra kommen die Räte in Boxberg und Weißwasser dabei am besten weg. Weißwasser zahlt einen Grundbetrag von 60 Euro und ein Sitzungsgeld von 50 Euro.

Anders sind die Beträge in Groß Düben, Rietschen oder Bad Muskau. Die Gemeinde Groß Düben zahlt einen Grundbetrag von 18 Euro und 13 Euro Sitzungsgeld. In Rietschen sind es 10 Euro (Grundbetrag) und 15 Euro (Sitzungsgeld). Die Stadt Bad Muskau erstattet 18 Euro als pauschalen Grundbetrag und 7,50 Euro pro Sitzung.

