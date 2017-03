Weniger Geld für kaputte Straßen Neißeaue bekommt dieses Jahr rund 56 000 Euro. Das ist ein Viertel unter der Summe vom Vorjahr. Nicht alle Schäden lassen sich damit beheben.

Es blüht bereits auf Neißeaues Straßen – was die Schlaglöcher betrifft. Nun hat die Gemeinde Geld in Aussicht, um diese Schäden zu beheben. Wie Bürgermeisterin Evelin Bergmann im Gemeinderat berichtet, bekommt die Kommune dieses Jahr 55 690 Euro vom Land Sachsen dafür zur Verfügung gestellt. Dazu muss noch ein Eigenanteil von 6 188 Euro aufgebracht werden. In Summe kann Neißeaue somit 61 878 Euro für die Sanierung kaputter Straßen ausgeben. „Das ist aber weniger, als wir im vergangenen Jahr zur Verfügung hatten“, sagte die Bürgermeisterin. Da waren es rund 14 000 Euro mehr an Förderung.

Aber bereits 2016 langte das Geld schon nicht, um alle Schäden beseitigen zu können. Einige Überhänge sollten deshalb in diesem Jahr mit erledigt werden. Hinzu kommt, dass das jetzt zugesagte Geld nur für eine komplette Straßensanierung verwendet werden darf. Eine Schwierigkeit, die auch andere Kommunen mit dieser Zuweisung haben. Sollen nur einzelne Löcher oder Risse im Straßenbelag repariert werden, kann dieser Betrag laut Förderrichtlinie nicht dafür verwendet werden.

„Also bleibt uns nur, nach anderen Fördermöglichkeiten zu suchen, um auch die kleinen Schäden beseitigen zu können“, erklärte Evelin Bergmann. „Oder müssen die Schäden erst so groß sein, damit die Straße komplett gemacht werden muss?“, hinterfragte ein Gemeinderat diese nicht nur für ihn unlogische Förderpraxis.

