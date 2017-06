Weniger Geld für Harthaer Aula Im Programm Brücken in die Zukunft gibt es Änderungen. Ein Stellplatz für die Döbelner Feuerwehr wurde gestrichen.

Der neue Mehrzweckraum für das Gymnasium Hartha wird billiger als ursprünglich geplant. Das geht aus einer Änderung des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ hervor, über die die Kreisräte am Mittwoch, 14. Juni, entscheiden werden. Ursprünglich vorgesehen waren für den Raum, der durch die Zusammenlegung von zwei bestehenden Zimmern entstehen soll, 344 000 Euro. Nach Gesprächen mit der Schule sei die Investitionssumme auf 194 000 Euro gesenkt worden, erklärte am Montag Peter Schubert, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, Finanzen und Ordnung am Landratsamt Mittelsachsen. Über 145 000 Euro kommen dabei vom Freistaat Sachsen, fast 50 000 Euro umfasst der Eigenanteil des Landkreises.

Ganz aus der Liste gestrichen worden ist das Geld für die Errichtung eines Laster-Stellplatzes für die Döbelner Feuerwehr. Rund 22 000 Euro waren dafür eingeplant. Grund für die Aufhebung der Maßnahme ist offenbar ein Missverständnis. „Wir sind im ersten Plan von einer befestigten Stellfläche ausgegangen“, so Peter Schubert. Tatsächlich sei eine überdachter, hallenartiger Unterstand gemeint. „Dafür hätte das Geld nicht gereicht“, betont Schubert. Es werde nun nach einer anderen Finanzierung für den Unterstand gesucht.

Aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ stehen fast 37 Millionen Euro zur Verfügung. Der Kreis erhält 13 Millionen Euro von Bund und Land, die Städte und Gemeinden 15 Millionen Euro. Geld fließt unter anderem in den Brandschutz der Döbelner Regenbogenschule (DA berichtete) und in den Bau der sanierungsbedürftigen Kreisstraße Am Berg durch Forchheim.

