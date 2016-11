Weniger Gästebetten in Cunewalde Neue Unterkünfte stehen aber in Aussicht. Zum Beispiel auf dem Czorneboh.

© Uwe Soeder

Die Zahl der Gästebetten in der Gemeinde Cunewalde ist in den vergangenen Jahren gesunken. Boten die Vermieter im Jahr 2000 noch fast 200 Betten an, sind es aktuell nur noch 130. „Abmeldungen erfolgen vor allem aus Alters- und Gesundheitsgründen“, berichtete Simone Bergmann von der Touristinformation jetzt dem Gemeinderat. Pro Jahr werden dennoch zwischen 8 000 und 10 000 Übernachtungen gezählt.

Neue Gästeunterkünfte stehen in Aussicht. So wolle die Bergbaude auf dem Czorneboh die vorhandenen Gästezimmer, die seit einiger Zeit nicht mehr vermietet werden, vorrichten, sodass sie wieder angeboten werden können, kündigte die Tourismusfachfrau an. Außerdem sei die Errichtung von Ferienhäusern am Herrnsberg im Ortsteil Schönberg geplant.

Sehr gefragt sind Gästeführungen in der Gemeinde Cunewalde. In diesem Jahr wurden insgesamt schon über 60 durchgeführt. Reichlich die Hälfte davon entfällt auf den Umgebindehauspark. (SZ/ks)

