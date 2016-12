Weniger Gäste mit Pferdebahn unterwegs Zum ersten Mal verzeichnet der Verein eine rückläufige Besucherzahl. Der Grund dafür ist nur eine Vermutung.

Mario Lommatzsch hat auch 2016 die Pferdebahn durch Döbeln gelenkt. An den 21 Fahrtagen waren rund 1 300 Gäste mit ihm und seinem Hengst Elko unterwegs. Das Pferdebahnmuseum haben in diesem Jahr 1 355 Gäste besucht. © Archiv: André Braun

Im neunten Jahr, in dem die Pferdebahn durch Döbeln rattert, verzeichnet der Verein zum ersten Mal eine sinkende Besucherzahl. Waren es bisher immer um die 1 800 Gäste stiegen 2016 nur rund 1 300 in den restaurierten Wagen ein. Allerdings gibt es Unterschiede. „Die sechs öffentlichen Fahrtage wurden so gut genutzt wie immer“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Jörg Lippert. „Sie waren Spitze.“ Rund 140 Gäste ließen sich durchschnittlich pro Fahrt die Historie der Bahn und der Stadt erklären. „Wir hatten auch schon 200. Das ist aber die Grenze des Machbaren – für Mensch und Tier“, so Lippert.

Besonders gern erinnert er sich an den 1. Oktober, den letzten öffentlichen Fahr-tag in diesem Jahr. An dem stand plötzlich eine ganze Reisegruppe aus England am Pferdebahnmuseum. Die Frauen und Männer waren extra für eine Fahrt mit der Bahn nach Döbeln gekommen. In ihrer Heimat hatten sie in einer Fachzeitschrift über den Verein und seine Geschichte gelesen. „Das Projekt Pferdebahn ist aus einer Schnapsidee entstanden. Niemand hätte geglaubt, dass es so gut funktioniert und sogar Touristen aus dem Ausland anspricht“, meint der stellvertretende Vereinschef. Ausländische Gäste sind aber inzwischen keine Seltenheit mehr. Eine Karte im Pferdebahnmuseum zeigt die Heimatländer der Gäste. Die weiteste Anreise hatten bisher Besucher aus den USA, Kanada, Hongkong und Japan.

Sonderfahrten schlechter gebucht

Während die öffentlichen Fahrtage gut angenommen wurden, gab es bei den Sonderfahrten einen Rückgang um rund 40 Prozent. Die Gründe können die Pferdebahner nur vermuten. „Mit Desinteresse hat das nichts zu tun“, ist sich Jörg Lippert sicher. Sondern eher mit Zurückhaltung und einer gewissen Unruhe, die aus verschiedenen Vorkommnissen auf der gesamten Welt resultiere. Aus seiner beruflichen Tätigkeit weiß Jörg Lippert, dass viele Firmen abwartend auf gewisse Ereignisse reagieren. Das mache sich auch bei der Pferdebahn bemerkbar. „Denn es sind vor allem Firmen, die Sonderfahrten buchen.“

Aber insgesamt blickt der Verein positiv auf 2016 zurück. Der Behindertenlift, mit dem auch Rollstuhlfahrern der Museumsbesuch möglich ist, konnte endlich repariert werden. Beim Hochwasser im Juni 2013 war dessen Hydraulik beschädigt worden. Der erste Reparaturversuch schlug fehl. Das nötige Ersatzteil wurde kaputt geliefert. Nach langwierigen Verhandlungen mit der Firma und Mithilfe eines Gabelstaplers konnte der rund 500 Kilo schwere Lift letztendlich doch noch instand gesetzt werden. „Es war ein Kraftakt“, meint Lippert in doppeltem Sinn. Jetzt müsse der Lift nur noch wieder in die richtige Position gebracht werden, dann könne er in der kommenden Saison wieder genutzt werden.

Vereinsmitglied Ruth Peter hat für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der Pferdebahn von der Veolia-Stiftung 500 Euro erhalten. Für das Geld hat der Verein zwei neue Kostüme nähen lassen. Durch sie können sich Ruth Peter und Marlies Micklich in Damen aus der Zeit zwischen 1892 und 1926 verwandeln, als die Pferdebahn das öffentliche Verkehrsmittel in Döbeln war. Während die eine in der historischen Tracht Fahrten der Pferdebahn begleitet, führt die andere Reisegruppen durchs Museum.

Strecke wird nicht verlängert

Zwei Vorhaben sind vorerst auf Eis gelegt. Geplant war die Weiterführung der Pferdebahnstrecke vom Obermarkt bis zum Lutherplatz. Rund 80 000 Euro würde das Projekt kosten. Allein mit Eigenkapital ist das aber nicht zu stemmen. Deshalb hat der Verein mit Unterstützung der Kreissparkasse bei der Ostsächsischen Sparkassenstiftung eine Förderung beantragt. Doch die wurde abgelehnt. Das sei zwar schade, aber für die Gäste sei nicht die Länge der Strecke, sondern das Gefühl wichtig, in einem historischen Wagen unterwegs zu sein, der von einem Pferd gezogen wird. Trotzdem hat Lippert das Gefühl, dass die Verantwortlichen bei der Stiftung nicht verstanden haben, dass es den Pferdebahnern nicht allein um die Verlängerung der Schienen geht. „Wir wollen den Gästen Döbeln bieten“, sagt er. Das heißt, die Besucher könnten am Lutherplatz aussteigen, die Färberhäuser, die Nicolaikirche und den Mirakelmann besuchen, also mehrere Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden.

Auch der Verkauf des zweiten Wagens des Vereins, der eigentlich ein Straßenbahnwagen ist, muss noch warten. Eine Münchner Firma hatte sich für ihn interessiert, aber für das dazugehörige Projekt noch keinen Standort gefunden. Kommt der Verkauf einmal zustande, wird beim Döbelner Verein eine Stellfläche frei. Dort soll ein „hervorragend restaurierter Pferdebahnwagen seinen Platz finden, den das Dresdener Verkehrsmuseum als Leihobjekt“ zur Verfügung stellt.

Im kommenden Jahr können die Pferdebahner gleich drei Jahrestage feiern: vor 125 Jahren wurde die erste Pferdestraßenbahn in Döbeln eröffnet, vor 15 Jahren gründete sich der heutige Verein und vor zehn Jahren fuhr die neue Bahn zum ersten Mal durch Döbeln. Diese Ereignisse sollen auch gewürdigt werden. Wie, das legen die Vereinsmitglieder Anfang kommenden Jahres fest.

