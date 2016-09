Weniger Gäste im Wolfstal Die letzten heißen Tage haben für das Freibad keine Pluspunkte gebracht. Es bleibt bei einer mäßigen bis schlechten Saison.

Grit Tennert-Hachmann hat die letzten schönen Tage Ende August genutzt, um in Ruhe im Roßweiner Freibad im Wolfstal zu schwimmen. Jetzt wird das Bad winterfest gemacht. Die Saison ist gelaufen – leider ziemlich schlecht. © Dietmar Thomas

Badchef Jens Göhler hat schon manche Saison im Freibad im Wolfstal Dienst getan. Doch solch eine miserable Saison wie die vergangene musste er in den vielen Jahren noch nie abrechnen. Am Ende stehen rund 12 000 Besucher zu Buche – 8 000 mehr sind es im vergangenen Jahr gewesen. „Es fehlten diesmal die zusammenhängenden warmen Tage, die ein Freibad nun einmal braucht“, sagt Göhler. Besser sei das Wetter erst nach den Schulferien geworden. Das spiegele auch die Besucherzahl für den Hauptferienmonat Juli wieder. Da waren den gesamten Monat über lediglich 5 000 Gäste im Bad. Bis dahin waren es ab Saisonstart am 28. Mai 2 500 Gäste. Im August wurden noch einmal 4 500 gezählt. „Im vergangenen Jahr hatten wir allein an drei schönen Tagen 3 500 Besucher“, sagt der Badchef. Das zeige, was möglich ist, wenn das Wetter mitspielt.

Die letzten heißen Tage bis Mitte September haben für das Wolfstal keine Pluspunkte mehr gebracht. Wegen der mäßigen Witterung Mitte August war die Entscheidung gefallen, das Hallenbad eine Woche früher als geplant zu öffnen. Damit waren Hallen- und Freibad noch ein paar Tage parallel geöffnet. „Länger war das unter anderem aus Personalgründen nicht möglich“, erklärt der Badchef noch einmal. Er weiß, dass es einige Kritiken gab, weil das Wolfstal bei 30 Grad im September schon geschlossen hatte. Einnahmemäßig konnte das Badteam im August noch ein wenig aufholen. Kurz vorher hatte Kämmerin Heidi Roßberger den Stadträten darüber berichtet, dass erst die Hälfte der geplanten Einnahmen erzielt werden konnten. „Am Ende liegen wir ein Viertel unter dem Ziel. Kalkuliert waren 23 000 Euro“, so Jens Göhler.

Er kann weder an den Zahlen noch am Wetter etwas ändern. Daher habe das Badteam wieder versucht, effektiv zu arbeiten und dort zu sparen, wo es möglich war. „Wir hatten in dieser Saison 17 wetterbedingte Schließtage, was gar nicht so vom Durchschnitt abweicht“, sagt der Badchef. Wenn keine Gäste im Bad gewesen sind, sei die Technik gedrosselt worden. Und bei schlechter Wetterprognose habe man nicht erst abgewartet, sondern das Eingangstor gleich verschlossen gelassen. Denn auch für eine Handvoll Besucher hätte Personal vorgehalten werden müssen.

Bad wird winterfest gemacht

Schwimmkurse haben die Mitarbeiter in diesem Sommer einen angeboten. Der war für 17- bis 20-jährige Flüchtlinge gebucht worden. Alle neun haben Schwimmen gelernt“, bescheinigt Jens Göhler. „Das hat auch der Badkasse gut getan. Denn es wurde der normale Schwimmkurspreis bezahlt“, versichert der Badchef. Er weiß, das darüber auch anderslautende Gerüchte im Umlauf gewesen sind.

Inzwischen wird das Bad im Wolfstal winterfest gemacht. Das Team des Bauhofes sei gerade zu einer Bestandsaufnahme der Bäume unterwegs, um der Verkehrssicherungspflicht Rechnung zu tragen. Von Überschwemmungen oder einem Erdrutsch wie 2015 ist das Bad in diesem Sommer verschont geblieben.

Ob es im nächsten Jahr weitere Modernisierungen im Freibad geben kann, steht derzeit noch nicht fest. An der Wärmeaufbereitungsanlage auf dem Dach wird es wahrscheinlich keine großen Arbeiten geben können. „Wir nutzen sie, solange sie funktioniert. 2017 ist sie 20 Jahre im Einsatz – viel länger als vom Hersteller angegeben“, so Göhler. Er möchte diese Unterstützung der Photovoltaikanlage nicht mehr missen. Dadurch könne häufiger frisches Brunnenwasser in die Becken gelassen werden. Zusätzlich zur Sonnenkraft erwärme die Anlage das Wasser um weitere zwei bis drei Grad. Das sei gerade in der Tallage am Waldesrand wichtig.

Gefreut hat sich Jens Göhler in dieser eher mäßigen Saison darüber, dass nach wie vor Gäste ins Wolfstal kommen, obwohl sie in ihrer Heimatstadt selbst ein Freibad haben, dass die Beachvolleyballer die Anlagen im Bad weiter eifrig nutzen und dass sich bei der Bewirtschaftung des Imbisses einiges zum Besseren verändert hat. „Die Mitarbeiter waren bemüht“, bescheinigt der Badchef.

