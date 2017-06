Weniger Frauen suchen Schutz Laut Landkreis Görlitz hat sich die Zahl der Gewaltfälle im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Die Polizei ist vorsichtiger.

Gewalt gegen Frauen, ein Thema, dass immer wieder auf der Tagesordnung steht. Der Kreis verzeichnet einen Rückgang der Fälle – bis jetzt jedenfalls. © picture alliance / dpa

Matthias Schmidt zieht nach reichlich fünf Monaten eine positive Bilanz. Die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Frauen sei seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken, habe sich halbiert, sagt der Leiter des Sozialamtes des Landkreises jetzt während der jüngsten Sitzung des Gesundheitsausschusses vor Kreisräten in Görlitz. Damit korrigiert er eine Aussage von Anfang des vergangenen Jahres. Damals war Matthias Schmidt noch von einer steigenden Zahl schutzsuchender Frauen ausgegangen. Als Hintergrund führte er erste Fälle an, in denen ausländische Frauen im Zuge der Flüchtlingswelle Schutz suchen wollten. „Jetzt gehen die Flüchtlingszahlen zurück. Wahrscheinlich gibt es deshalb unter anderem auch eine rückläufige Zahl schutzsuchender Frauen“, sagt Matthias Schmidt.

Seit Anfang des Jahres betreibt der Verein Soziale Projekte Zittau eine Schutzwohnung. Zuvor gab es auch noch eine Schutzwohnung in Görlitz, die ist nun gestrichen, weil sich der Kreis mit dem Träger nicht über eine weitere Finanzierung verständigen konnte. „Für die Region Görlitz, Löbau und Zittau ist das sicher okay“, sagt dazu der Kreisrat der Linken, Jens Hentschel-Thöricht. „Aber Niesky und Weißwasser hängen in der Luft.“ Deshalb sein Vorschlag: Mit den kommunalen Wohnungsgenossenschaften im Landkreis reden, sie nach freien Räumlichkeiten fragen und diese im gesamten Kreisgebiet verteilt nutzen. Betreuer könnten vom Kreisjugendamt je nach Bedarf eingesetzt werden, stellt sich der Kreisrat vor. Dass sich der Landkreis Görlitz finanziell an der Frauenschutzwohnung im Kreis Bautzen beteiligt, davon hält Jens Hentschel-Thöricht nichts. „Frauenschutz sollte für den Kreis eine Pflichtaufgabe werden“, sagt er. Über den plötzlichen Rückgang der Fälle von Gewalt gegen Frauen in diesem Jahr kann auch der Kreisrat nur spekulieren. „Es könnte tatsächlich an der rückläufigen Zahl der Geflüchteten liegen“, sagt er.

Gewalt gegen Frauen, dieses Thema wird in der Polizeistatistik nicht gesondert geführt. „Derartige Delikte können in den polizeilichen Auskunftssystemen beispielsweise als Fälle von Körperverletzung oder Bedrohung, aber auch schlicht als Gefahren abwehrende Maßnahme registriert sein – insofern im letzteren Fall noch keine Straftat geschehen ist“, schildert Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. „Ungefähren Charakter“ haben deshalb seine Informationen zu diesem Thema. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz werde die Polizei täglich mit derartigen Problemen konfrontiert, sagt er. Sie treten „zumeist in Familien beziehungsweise zwischen Personen auf, die nach einer oberflächlichen Betrachtung eher einer sozial am Rand stehenden Schicht zuzurechnen sind“, so der Polizeisprecher. Mangelnde Bildung, der Konsum von Alkohol oder Drogen, Arbeitslosigkeit, Überforderung bei der Bewältigung des Alltags oder der Erziehung der Kinder sowie wirtschaftliche Probleme, so die Erfahrung der Polizei, gingen häufig mit diesem Phänomen einher. Für 2015 liegen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine vollständigen Informationen mehr vor.

„Im Jahr 2016 registrierte die Polizei in den beiden ostsächsischen Landkreisen rund 300 Einsätze“, so Thomas Knaup. Auf den Landkreis Bautzen entfielen etwa 170 Einsätze, auf den Kreis Görlitz etwa 130. „Für eine Trendaussage für das laufende Jahr ist es derzeit noch zu früh“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion. Es gelte, dass die Polizei nur über die Fälle berichten könne, die der Behörde tatsächlich auch bekannt werden. „Eine entsprechende Dunkelziffer, bei der Beteiligte sich nicht an die Polizei oder andere Anlaufstellen wenden, ist zu vermuten“, sagt Thomas Knaup.

Ob es einen generellen Trend beim Rückgang bei Gewalt gegen Frauen in Sachsen gibt, dazu kann Amtsleiter Matthias Schmidt nichts sagen. „Im Nachbarkreis Bautzen ist aber ein ähnlicher Trend zu beobachten“, sagt er.

Frauenschutz im Kreis 2017

In der Schutzwohnung wurden in diesem Jahr, Stand 20. Mai, bisher vier Frauen untergebracht.

Insgesamt kamen dadurch 62 Belegungstage zusammen.

Die Belegungsdauer lag zwischen einem Tag und 30 Tagen, im Durchschnitt 17 Tage.

Von Polizeibehörden gab es keine Einweisungen.

Ein Belegungstag der Wohnung kostet 145 Euro. Das ergibt eine Summe von bisher 9 715 Euro insgesamt.

Zwei Frauen aus dem Kreis Görlitz wurden im Frauenschutzhaus Bautzen aufgenommen. Sie kommen aus dem Gebiet des Polizeireviers Görlitz.

zur Startseite