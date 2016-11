Weniger Flüchtlinge in Sebnitz Im Vergleich zum Jahresanfang ist die Zahl deutlich gesunken. Nur wenige von ihnen haben schon eine Aufenthaltserlaubnis.

Die Zahl der in Sebnitz lebenden Flüchtlinge ist stark zurückgegangen. © Frank Baldauf

In Sebnitz wohnen aktuell 155 Asylbewerber und Flüchtlinge. Etwa 30 von ihnen sind nach Angaben der Stadtverwaltung bereits als Asylbewerber anerkannt und haben eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, bei den übrigen Menschen läuft das Verfahren noch. Im Vergleich zur Hochphase der Flüchtlingskrise vor gut einem Jahr ist die Anzahl der in Sebnitz lebenden Flüchtlinge damit deutlich zurückgegangen. Anfang 2016 lag die Zahl bei knapp 250 Personen. Die Reduzierung ergibt sich aus Umzügen in andere Kommunen nach dem Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis, mehrere Familien aus dem Kosovo wurden zudem in den vergangenen Monaten abgeschoben. Einige Asylbewerber kehrten außerdem freiwillig in ihre Herkunftsländer zurück.

Nachdem seit 2015 ehrenamtliche Helfer in Sebnitz Sprachkurse für Flüchtlinge anbieten, gibt es seit Mitte November auch einen zertifizierten Sprachkurs „Deutsch sofort“ in der Stadt. Hintergrund ist eine neue Förderrichtlinie zur Integration. Die ehrenamtlichen Kurse werden von zehn bis 15 Personen regelmäßig besucht. Ende September fand in Sebnitz eine Verkehrsschulung für Flüchtlinge statt.

