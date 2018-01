Weniger Feinstaub auf Dresdens Straßen Besonders am Südhang sind die Anwohner besorgt. Die dortige Messstation zeigt an, wie groß die Belastung ist. Nun gab es eine Überraschung.

Wenn im Dresdner Süden über den neuen städtischen Park diskutiert wird, denken die Menschen immer auch an die Luftqualität. Die Freiflächen am Hang gelten als Frischluftschneise. Von hieraus strömt kalte, saubere Luft in das Tal und sorgt für Abkühlung. Aber nur, wenn die Grundstücke und Felder auch unbebaut bleiben. Jeder Neubau mehr gefährdet die Schneisen, so die Bedenken der Anwohner.

Welche Gefahr durch Feinstaub tatsächlich besteht, das wird an der Bergstraße gemessen. Dort befindet sich eine der drei Messstationen in Dresden. Gemessen wird, wie viel Mikrogramm Feinstaub in einem Kubikmeter Luft enthalten sind. Erlaubt sind maximal 50 Mikrogramm je Kubikmeter. Über das Jahr verteilt darf der Grenzwert nur an 35 Tagen überschritten werden. 2017 haben die drei Dresdner Stationen die Maximalgrenze nicht erreicht. An der Bergstraße hat es 19 Tage gegeben, an denen über 50 Mikrogramm gemessen wurden. An der Winckelmannstraße waren es 16 Tage und am Bahnhof Neustadt, dem Messpunkt Nord, 18 Tage.

Dabei ist oft schon der erste Tag des Jahres als ein solcher Überschreitungstag verbraucht. Die Knallerei von Silvester verursacht die schlechte Luft. Deutschlandweit werden in der ersten Nacht des Jahres fast 5 000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Das entspricht etwa 15 Prozent der jährlich von Kraftfahrzeugen ausgestoßenen Menge der winzigen Partikel. Bei den Dresdner Stationen blieb die Luft in diesem Jahr sauber. Die Station an der Bergstraße zeigte für den 1. Januar eine Belastung von elf Mikrogramm je Kubikmeter Luft an. An der Winckelmannstraße waren es 13, am Bahnhof Neustadt 19 Mikrogramm. Verglichen mit den Werten von vor einem Jahr bedeutet das eine geringere Belastung am Neujahrstag. Damals hatten alle drei Stationen mehr als die erlaubte Maximalmenge an Feinstaub angezeigt. (mit SZ/fsc)

