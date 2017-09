Weniger Fahrraddiebstähle Die Zahlen im Landkreis sinken. Doch besonders in den Städten müssen Eigentümer weiterhin gut aufpassen.

Fahrraddiebstahl am Radeberger Bahnhof: Diebe suchen sich oft hochwertige Fahrräder aus. Wenn wie in dieser nachgestellten Szene nur das Vorderrad angeschlossen ist, haben sie dabei leichtes Spiel. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Das war eine schwarze Woche für Radfahrer in Radeberg. Innerhalb weniger Tage wurden zwei Mountainbikes am Bahnhof, ein Trekkingrad an der Heidestraße sowie je ein Mountainbike an der Pillnitzer und der Kleinwolmsdorfer Straße gestohlen. Die Taten liegen schon einige Wochen zurück, sind aber symptomatisch. Meist werden von den Dieben gezielt hochwertige Bikes ausgesucht und gestohlen. Gewissermaßen täglich verschwindet im Landkreis Bautzen irgendwo ein Fahrrad.

Die gute Nachricht: Aktuelle Zahlen belegen, dass die Fahrraddiebstähle im Landkreis weniger werden. Fast 800 Anzeigen hatten Polizisten 2016 entgegengenommen. Auch im ersten Halbjahr meldeten wieder viele Radbesitzer den Verlust ihres fahrbaren Untersatzes. Aber: Mit bisher 300 bekannt gewordenen Fällen ist ein deutlicher Rückgang festzustellen. Ein Trend, den die Polizei bereits seit mehreren Jahren beobachtet. Noch 2012 hatten die Beamten auf 1 145 Fahrraddiebstähle im Kreis verweisen müssen. Für die Verantwortlichen in der zuständigen Polizeidirektion in Görlitz ist das jedoch kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Denn, so erklärt Sprecher Thomas Knaup, weiterhin sind Fahrraddiebstähle ein Schwerpunkt bei Eigentumsdelikten – 2016 handelte es sich in den beiden Kreisen Bautzen und Görlitz bei jedem siebenten Diebstahl um ein geklautes Fahrrad.

Tatsächlich dürfte die Zahl der gestohlenen Räder sogar noch höher liegen. „Aus der Erfahrung heraus verzichten mitunter Betroffene auf eine Anzeige, weil Ihnen der Aufwand womöglich zu groß erscheint“, so Thomas Knaup. Immer wieder finden die Beamten bei Kontrollen oder Durchsuchungen Fahrräder, deren Diebstahl nie angezeigt wurde, so der Polizeisprecher.

Auf Nimmerwiedersehen

Besonders gut aufpassen auf ihre Räder müssen die Eigentümer in den Städten. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei allein in Bautzen 118 Fälle, in Hoyerswerda wurden 307 Räder geklaut. Doch auch in Kamenz, Radeberg, Bischofswerda und in Ottendorf-Okrilla setzen Diebe offenkundig öfter mal gern den Bolzenschneider an. Die meisten Fahrräder verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Nur jeder fünfte Fall wurde im vergangenen Jahr aufgeklärt, wie Thomas Knaup berichtet. Oft werden die Beamten bei Kontrollen fündig. Da immer mehr Fahrräder codiert sind, lassen sich Rahmennummern schnell abgleichen und so herausfinden, ob die Fahrräder möglicherweise gestohlen wurden.

Für Konrad Krause, Geschäftsführer des Allgemeinen Fahrradclubs (ADFC) Sachsen, werden zu wenige Fahrraddiebstähle aufgeklärt. „Mit zwölf Prozent der Fälle liegt die Aufklärungsquote auf einem niedrigen Niveau. Das ist im deutschen Vergleich zwar nicht der schlechteste Wert, zeigt aber, dass der Druck auf Fahrraddiebe äußerst gering ist“, sagt er. Für Krause ist der geringe polizeiliche Kontrolldruck nur ein Teil des Problems. „Oft fehlen sichere Fahrradständer, an denen nicht nur das Vorderrad, sondern auch der Fahrradrahmen angeschlossen werden kann.“

Welches Motiv steckt aber hinter den vielen Fahrraddiebstählen? Die meisten Diebe benötigen die Räder nicht, um damit selbst durch die Gegend zu fahren. Vielmehr handelt es sich um Beschaffungskriminalität. Mit den Verkaufserlösen finanzieren die Täter ihren Lebensunterhalt – vor allem die Drogen- oder Alkoholsucht.

Warum nun tatsächlich weniger Räder im Landkreis Bautzen geklaut werden, ist unklar. Fakt ist allerdings, dass fast überall in Sachsen die Zahlen sinken. Lediglich in Leipzig hat der Fahrradklau auch dieses Jahr weiter zugenommen. Die Messestadt gehört bundesweit zu den Spitzenreitern. Und auch entlang der Grenze zu Polen verharren die Fallzahlen auf einem hohen Niveau. Im Nachbarlandkreis Görlitz wurden im ersten Halbjahr 2017 rund 500 Fahrräder entwendet. Schwerpunkte sind die Städte Zittau, Görlitz und Weißwasser.

Expertentipp: Fahrräder codieren lassen

Aus Sicht Krauses könnten auch Radfahrer mehr gegen Fahrraddiebstahl tun. „Wer sein Rad abstellt, sollte immer darauf achten, den Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen, dass es von Fahrraddieben nicht weggetragen werden kann.“ Konrad Krause empfiehlt, zehn Prozent des Kaufpreises in die Sicherheit des Fahrrads zu investieren, dazu gehören ein gutes Fahrradschloss, codierte Verschraubungen und eine Versicherung. (mit SZ/td)

