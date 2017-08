Weniger Fahrraddiebstähle Die Zahlen im Landkreis sinken. Doch besonders in den Städten müssen Eigentümer weiterhin gut aufpassen.

Säge, Bolzenschneider – viele Fahrradschlösser lassen sich schnell knacken. Die Räder verschwinden meist auf Nimmerwiedersehen. Nur jeder fünfte Fahrradklau im Landkreis Bautzen wird aufgeklärt. Um den Verlust des Zweirads zu vermeiden, empfehlen Experten, in gute Schlösser zu investieren. © Archivfoto: Claudia Hübschmann

Erst am vergangenen Wochenende hatten besonders dreiste Diebe wieder zugeschlagen: Ausgerechnet beim Knappen-Man, einer traditionellen Triathlon-Veranstaltung am Dreiweibernsee in Lohsa ließen Langfinger ein teures Sportrad mitgehen. Kein Einzelfall. Denn gewissermaßen täglich verschwindet im Landkreis Bautzen irgendwo ein Fahrrad. Die gute Nachricht: Aktuelle Zahlen belegen, dass die Fahrraddiebstähle im Landkreis weniger werden.

Fast 800 Anzeigen hatten Polizisten 2016 entgegengenommen. Auch im ersten Halbjahr meldeten wieder viele Radbesitzer den Verlust ihres fahrbaren Untersatzes. Aber: Mit bisher 300 bekannt gewordenen Fällen ist ein deutlicher Rückgang festzustellen. Ein Trend, den die Polizei bereits seit mehreren Jahren beobachtet. Noch 2012 hatten die Beamten auf 1 145 Fahrraddiebstähle im Kreis verweisen müssen.

Schwerpunkt bei Eigentumsdelikten

Für die Verantwortlichen in der zuständigen Polizeidirektion in Görlitz ist das jedoch kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Denn, so erklärt Sprecher Thomas Knaup, weiterhin sind Fahrraddiebstähle ein Schwerpunkt bei Eigentumsdelikten – 2016 handelte es sich in den beiden Kreisen Bautzen und Görlitz bei jedem siebenten Diebstahl um ein geklautes Fahrrad.

Tatsächlich dürfte die Zahl der gestohlenen Räder sogar noch höher liegen. „Aus der Erfahrung heraus verzichten mitunter Betroffene auf eine Anzeige, weil Ihnen der Aufwand womöglich zu groß erscheint“, so Thomas Knaup. Immer wieder finden die Beamten bei Kontrollen oder Durchsuchungen Fahrräder, deren Diebstahl nie angezeigt wurde, so der Polizeisprecher.

Besonders gut aufpassen auf ihre Räder müssen die Eigentümer in den Städten. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei allein in Bautzen 118 Fälle, in Hoyerswerda wurden 307 Räder geklaut. Doch auch in Kamenz, Radeberg, Bischofswerda und in Ottendorf-Okrilla setzen Diebe offenkundig öfter mal gern den Bolzenschneider an.

Auf Nimmerwiedersehen verschwunden

Die meisten Fahrräder verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Nur jeder fünfte Fall wurde im vergangenen Jahr aufgeklärt, wie Thomas Knaup berichtet. Oft werden die Beamten bei Kontrollen fündig. Da immer mehr Fahrräder codiert sind, lassen sich Rahmennummern schnell abgleichen und so herausfinden, ob die Fahrräder möglicherweise gestohlen wurden.

Doch wie die Zahlen auch belegen, ist das kein Allheilmittel. Zumal die Diebe die Fahrräder häufig komplett zerlegen, nur die Einzelteile weiterverkaufen oder daraus neue Fahrräder zusammenschrauben. So wird der Nachweis, ein bestimmtes Fahrrad einer konkreten Straftat zuzuordnen, schwierig“, sagt Thomas Knaup.

Einfacher ist hingegen die Frage, wer – oder besser: welches Motiv – hinter den vielen Fahrraddiebstählen steckt. Die meisten Diebe benötigen die Räder nicht, um damit selbst durch die Gegend zu fahren. Vielmehr handelt es sich um Beschaffungskriminalität. Mit den Verkaufserlösen finanzieren die Täter ihren Lebensunterhalt – vor allem die Drogen- oder Alkoholsucht.

Expertenrat: Fahrräder codieren lassen

Warum nun tatsächlich weniger Räder im Landkreis Bautzen geklaut werden, ist unklar. Fakt ist allerdings, dass fast überall in Sachsen die Zahlen sinken. Lediglich in Leipzig hat der Fahrradklau auch dieses Jahr weiter zugenommen. Die Messestadt gehört bundesweit zu den Spitzenreitern. Und auch entlang der Grenze zu Polen verharren die Fallzahlen auf einem hohen Niveau. Im Nachbarlandkreis Görlitz wurden im ersten Halbjahr 2017 rund 500 Fahrräder entwendet. Schwerpunkte sind die Städte Zittau, Görlitz und Weißwasser.

Eine Erklärung für den Rückgang im Landkreis Bautzen hat auch der Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Bautzen, Martin Ritscher, nicht parat. Er appelliert an die Stadt und in Richtung Einzelhandel, bessere Bedingungen zum Anschließen von Fahrrädern zu schaffen. Vor dem Kaufland in Gesundbrunnen gebe es seit Kurzem eine vorbildhafte Unterbringung für Fahrräder. Handlungsbedarf sieht er hingegen im Umfeld des Kornmarktcenters.

Der Vertreter des Fahrradverbands rät dringend dazu, Fahrräder codieren zu lassen. Wichtig sei außerdem ein hochwertiges Schloss. Sinnvoll sei es, das Rad gleich mit zwei Schlössern zu sichern. Und: Wer sein Rad anschließt, sollte darauf achten, dass dort möglichst viele Passanten unterwegs sind. Das schreckt Diebe ab.

Fahrradcodierung durch den ADFC: nächster Termin ist am Montag, 11.September, 18 bis 19 Uhr, Treffpunkt am Brauhaus Bautzen, Thomas-Mann-Straße 7; Gebühr: zwei Euro für ADFC-Mitglieder, vier Euro für Nicht-Mitglieder.

