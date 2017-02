Weniger Einwohner trotz mehr Zuzugs Exakt 509 nennen sich nun „Nossener“ – 16 Menschen mehr als noch 2015 und sogar 75 mehr als noch vor drei Jahren.

Als Wohnort beliebt ist die Stadt Nossen. Derzeit leben in der Muldenstadt 10 851 Menschen. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Erfreulicher Trend für die Stadt Nossen: Wie schon in den letzten Jahren ist die Zahl der Zuzüge auch im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Laut einer aktuellen Statistik der Stadt sind 2016 über 500 neue Bewohner dazugekommen. Exakt 509 nennen sich nun „Nossener“ – das sind 16 Menschen mehr als noch 2015 und sogar 75 mehr als noch vor drei Jahren. Ähnlich hoch war allerdings die Zahl der Weggezogenen. 501 Nossener entschieden sich, ihren Wohnsitz zukünftig nicht mehr in Nossen vorfinden zu wollen. Das sind 20 mehr als noch 2015.

Bliebe also ein Einwohner-Plus für die Stadt von acht Personen im zurückliegenden Jahr. Da 2016 aber insgesamt 118 Menschen gestorben, gleichzeitig aber nur 89 geboren wurden, ist die Gesamtbevölkerung erneut gesunken. Aktuell leben in der Muldenstadt 10 851 Menschen, davon sind 5 440 Männer und 5 411 Frauen. Im Vorjahr hatte Nossen noch 21, vor zehn Jahren sogar noch etwa 1 000 Einwohner mehr. Konstant bleibt derweil die Zahl der Eheschließungen im Standesamt Nossen am Markt 31. 59 Paare gaben sich hier im vergangenen Jahr das Jawort. Dieser Wert nähert sich wieder denen von 2010 bis 2013, nachdem das Jahr 2015 mit nur 44 Eheschließungen unterdurchschnittlich ausgefallen war. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ging 2016 im Vergleich zu 2015 um drei auf 57 zurück. (SZ/mhe)

