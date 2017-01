Weniger Einnahmen bei falsch geparkten Autos Seine Haushaltszahl für 2016 wird Radebeul nicht erfüllen. Aber es gibt auch neue Pläne für das gerade begonnene Jahr.

Eigentlich stehen im Radebeuler Stadthaushalt bei den Einnahmen für Knöllchen von vorwiegend Parksündern rund 98 000 Euro. Doch die geplante Summe dürfte im abgelaufenen Jahr nicht mehr zusammengekommen sein. Unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen waren 76 000 Euro verbucht, sagt Ingolf Zill, Leiter der Radebeuler Verkehrsbehörde.

Als einen der Gründe nennt Zill, dass einer der Mitarbeiter für den ruhenden Verkehr die Einsätze im mobilen Blitzerauto unterstützen musste. Die Stadt hat mit Coswig einen Vertrag, um dort ebenfalls zu blitzen und muss eine bestimmte Anzahl an Einsätzen gewährleisten.

Aus der Radebeuler Bevölkerung gab es wiederholt Beschwerden über teils chaotische Zustände während der Großveranstaltungen, etwa beim Weinfest. In Jahr 2016 sind dazu die Kontrollen verstärkt worden. Penetranten Parksündern wurde mit dem Abschleppen gedroht und ein Abschleppfahrzeug zur Abschreckung aufgestellt.

Beim letzten Weihnachtsmarkt gab es teilweise ähnliche unzumutbare Zustände. So waren die Kötitzer Straße, die Uferstraße und teils auch die Elbstraße bei hohem Besucherandrang so zugeparkt, dass etwa für Rettungsdienste kein Durchkommen mehr möglich gewesen wäre. Zill: „Wir wollen in den nächsten Wochen beraten und zum Weihnachtsmarkt 2017 schon vor den unmittelbaren Zufahrten stärker kontrollieren und absperren.“

zur Startseite