Weniger Dünger für sauberes Wasser Landwirtschaft sorgt für höhere Nitrat-Werte. Schutzzonen sollen Abhilfe schaffen. Das kann der Wasserverband nicht allein.

Die Brunnen in Gärtitz liegen im Trinkwasserschutzgebiet. Nicht nur das Ausbringen von Gülle ist in diesem Bereich untersagt. © Dietmar Thomas

Die Sanierung der Wasserfassungen Gärtitz und Klitzschbach sind bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. In diesem Monat soll die Endabnahme erfolgen, sagt Stephan Baillieu, Geschäftsführer der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW). 2013 war das Gebiet vom Hochwasser überschwemmt worden. Insgesamt 460 000 Euro Fördergeld vom Freistaat sind für die Instansetzung geflossen. Sven Gammisch, Gruppenleiter der Oewa Wasser und Abwasser GmbH in Döbeln erklärt, dass bauliche Änderungen so vorgenommen worden seien, dass die Wasserfassungen „hermetisch gegen das Eindringen von Fremdwasser gesichert sind“. Das sichere die Qualität des Trinkwassers zusätzlich. Die sei laut Stephan Baillieu nach wie vor ausgezeichnet.

Gestiegen sei allerdings der Nitratgehalt. „Weil aus verschiedenen Wasserfassungen Wasser gemischt wird, wird der Grenzwert allerdings nicht überschritten“, sagt Baillieu. Dieser liegt laut der deutschen Trinkwasserverordnung bei 50 Milligramm pro Liter. Dieser Wert werde aber bei Weitem nicht erreicht.

Dass der Nitratgehalt steigt, hängt mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Flächen zusammen. Seit Jahrzehnten werden Felder verstärkt gedüngt. Weil die Pflanzen die Masse des Nährstoffes nicht aufnehmen können, gelangt das Nitrat ins Oberflächen- und Grundwasser sowie in Bäche und Flüsse. Die Brunnen in Gärtitz und Klitzschbach werden vom gleichnamigen Bach gespeist. Der Wasserbedarf für die Stadt Döbeln und das Umland wird über diese Brunnen gedeckt.

„Es muss etwas getan werden, aber wir als Wasserversorger können das nicht alleine leisten“, sagt Stephan Baillieu. Rund um die Brunnen und andere Bauwerke sollen Trinkwasserschutzzonen I und II eingerichtet werden. „Es muss das Verständnis dafür entwickelt werden, dass in diesem Bereich keine Düngung erfolgt“, sagt er. Das gehe nur in direkter Zusammenarbeit mit den Landwirten. Die DOWW sei nicht in der Lage, sämtliche Flächen zu kaufen, um die Bereiche vor Verunreinigungen zu schützen.

Wasserschutzgebiete setzt die Landkreisverwaltung fest. Zone I umfasst den unmittelbaren Bereich der Wassergewinnung im Umkreis von mindestens zehn Metern, so Baillieu. „Zone II reicht von der Zone I bis zu einer Linie, von der aus das genutzte Grundwasser noch mindestens 50 Tage bis zur Wasserfassung fließt“, heißt es in einer Erklärung des sächsischen Umweltamtes. In diesem Areal seien das Ausbringen von Jauche und Gülle sowie jegliche Bodeneingriffe, Bebauung und Verlegung von Abwasserkanälen verboten. „Zudem dürfen keine Gefahrguttransporte in diesen Zonen verkehren“, erklärt Baillieu.

Einmal pro Jahr erfolge eine Begehung dieser Schutzzonen. „Sie erfolgte im vergangenen Monat. Es gab keine weiteren Beanstandungen“, sagt der DOWW-Geschäftsführer. Hier und da sei illegal abgelagerter Müll entdeckt worden. Der sei direkt weggeräumt worden.

Die DOWW werde Anfang des kommenden Jahres seinen Internetauftritt erneuern und den aktuellen Technologien anpassen. 2 400 Euro werde das kosten, so Baillieu. „Dann wird es unter anderem eine Karte geben, auf der die Wasserhärte in den einzelnen Regionen angezeigt wird“, erklärt er.

