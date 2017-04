Weniger Drogendelikte aufgedeckt Den Beamten fehlt die Zeit für Kontrollen. Mehr Personal gibt es nicht vor 2019.

Fast 45 Kilogramm Cannabis haben die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz 2016 sichergestellt. © Daniel Karmann/dpa

Über 400 Stellen hat die Polizei in den vergangenen Jahren abgebaut. Die Situation dauert weiter an. Das hat am Dienstag Uwe Reißmann, Polizeipräsident der Polizeidirektion (PD) Chemnitz, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2016 deutlich gemacht. „Der Stellenabbau ist nicht gestoppt. Er wird noch drei bis vier Jahre dauern. Erst dann können wir wieder auf neues Personal für Chemnitz hoffen“, so Reißmann, der seit 22 Jahren an der Spitze der PD steht.

Der Personalabbau wirkt sich nach und nach auch auf die Arbeit der Beamten aus. Im vergangenen Jahr sind im Bereich der gesamten PD, zu dem neben der Stadt Chemnitz der Landkreis Mittelsachsen sowie der Erzgebirgskreis gehören, knapp 1 900 Fälle weniger aufgeklärt worden als 2015. Die Aufklärungsquote ist damit von 63,3 auf 61,7 Prozent gesunken. In Mittelsachsen ist die Quote zwar leicht gestiegen, aber auch im Landkreis zeigen sich die Folgen des Personalabbaues, vor allem bei den Drogendelikten.

Insgesamt wurden 2016 660 Rauschgiftfälle von den Beamten in Mittelsachsen erfasst. Das sind 120 weniger als im Vorjahr. Schwerpunkt sei die Stadt Freiberg, sagte Uwe Reißmann. Gerade hier seien auch weniger Delikte erfasst worden. Der Grund ist simpel: Die Beamten hatten weniger Zeit für die Kontrollen, durch die die Rauschgiftdelikte in der Regel aufgedeckt werden. „Wir konnten den Verfolgungsdruck nicht aufrechterhalten“, sagte Reißmann. Dass der Rückgang der Fälle mit dem Schlag gegen die Döbelner Drogenszene (DA berichtete) in Verbindung steht, konnte er so nicht bestätigen. „Es kann sein, dass durch einen solchen Volltreffer die Fallzahlen sinken. Aber in der Regel dringen andere nach, die die Grundversorgung übernehmen“, erklärte Reißmann.

Der Polizeipräsident machte darauf aufmerksam, dass vor allem Verfahren in Sachen Drogen sehr aufwendig seien. „Sie dauern oft über mehrere Jahre an, sind hoch kompliziert und führen häufig ins Ausland, wie Tschechien, wo tonnenweise Crystal hergestellt wird.“ Häufig bleibt es bei den erwischten Rauschgiftkonsumenten nicht nur beim Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten haben zwölf Raub- und 291 Diebstahldelikte bei Konsumenten harter Drogen erfasst.

Mit 660 Fällen machen die Rauschgiftdelikte jedoch nur einen geringen Anteil der insgesamt 2016 erfassten 13 656 Delikte aus. Das sind um die sieben Prozent weniger als 2015. Ermittelt wurden rund 5 800 Tatverdächtige, darunter 1 059 Ausländer. Deren Anteil ist damit gegenüber dem Vorjahr um 4,3 auf 18,2 Prozent gestiegen. „Es dominieren Tatverdächtige aus Syrien, Georgien und Marokko“, erklärte Uwe Reißmann. Besonders oft werden die ausländischen Personen bei Raubstraftaten, gefährlichen Körperverletzungen, einfachem Diebstahl sowie Einbrüchen und Autodiebstählen erwischt. Reißmann plädierte allgemein für mehr Abschiebungen von Ausländern, die sich nicht integrieren wollen und auffällig verhalten.

Zugenommen haben im Kreis die Sachbeschädigungen, vor allem durch Graffiti (DA berichtete) sowie an Autos. Mehr erfasst worden zudem einfache Körperverletzungen. Deutlich seltener wurden von den Beamten Diebstähle bearbeitet. Hier verzeichnet die Statistik einen Rückgang um 508 Fälle. Zurückgegangen sind zudem die Vermögens- und Fälschungsdelikte (-379 Fälle) und die Straßenkriminalität (-284).

Ein ungelöstes Problem für die Polizei sind die Intensivtäter, die bei mehr als sechs Delikten erwischt worden sind. Weil es sich dabei meist um kleinere Vergehen wie einfache Körperverletzung oder Diebstahl handelt, die keinen Haftbefehl zur Folge haben, muss die Polizei die Täter wieder gehen lassen. Reißmann berichtete von Intensivtätern, die 40 bis 60 Delikte begangen haben, einer sogar um die 100.

Etwa 200 solcher Intensivtäter gibt es laut dem Polizeipräsidenten im Bereich der PD. Eine Lösung des Dilemmas ist nicht in Sicht. Denn selbst wenn das Strafrecht angepasst würde, bleibt die Frage: „Wo bringen wir die Täter dann unter?“, so Reißmann. Es gibt zu wenige Haftplätze. „Also wird es so bleiben, dass wir den Tätern hinterherrennen, oft zum Leidwesen der Kollegen.“

Zumindest für die Beamten in der Region Döbeln zeichnet sich in den kommenden Jahren eine Besserung der Arbeitsbedingungen ab. Nachdem das Polizeirevier an der Burgstraße 2002 und 2013 vom Hochwasser der Freiberger Mulde betroffen gewesen ist, soll ein neuer Standort errichtet werden. Zurzeit laufe die Bauplanung, so Reißmann. Die Finanzierung stehe. Wann der Bau auf dem 2 900 Quadratmeter großen Grundstück an der Grimmaischen Straße bei ehemals Autoliv startet, ist noch unklar.

Dafür muss zunächst feststehen, wie viele zusätzliche Beamte Döbeln bekommt. Der Freistaat wird voraussichtlich 1 000 Stellen neu besetzen. Wie viele davon genau in Döbeln entstehen, weiß Reißmann noch nicht. „Das wird zurzeit im Ministerium bearbeitet“, sagte er. „Ist das geklärt, hoffen wir, dass wir dann ohne Zeitverzug bauen können.“ Zurzeit benötigen die Beamten aus dem Döbelner Revier immer wieder Unterstützung aus Chemnitz, da Döbeln „kein großes Revier hat“, wie Reißmann sagte.

