Weniger Camper im Burgen- und Heideland Es gab 17 Prozent weniger Übernachtungen auf den Plätzen. Der Trend ist trotzdem positiv.

Die Schilder sind schon da und zumindest provisorisch kann WelWel-Chef Thorsten Hartwig Campern einen Platz an der Fichtestraße anbieten. Ausgebaute Stellplätze für Camper gibt es aber nicht. Die sollen aber noch kommen. © Dietmar Thomas

Über zu wenig Camper kann sich Thorsten Hartwig vom Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Welwel nicht beschweren. Zwischen 100 und 150 Camper stehen pro Jahr auf dem Parkplatz an der Fichtestraße. Tendenz leicht steigend. Die meisten Gäste kommen dabei aus den alten Bundesländern und sind schon älter, sagt der Geschäftsführer, der seinen Gästen gern mehr Komfort bieten würde. Doch aufgrund der Haushaltssperre hat die Stadt Döbeln den Ausbau von drei Caravanstellflächen, wie ursprünglich geplant, erst einmal abgelehnt. Nun will Hartwig selbst tätig werden. „Wir werden schauen, ob wir es über den Sommer machen können“, schildert er. Die Nachfrage ist da. Lohnen würde sich die Investition von 3 000 bis 5 000 Euro pro Stellplatz sicherlich. Doch zurzeit liegen dem WelWel noch die Folgen des Hochwassers 2013 auf der Tasche. „Aber wir sind wildentschlossen, die drei Stellplätze auszubauen“, sagt Hartwig. „Döbeln braucht so etwas.“

Die vergangene Saison sei nicht so gut gelaufen. Der Grund: das Wetter. „Der Sommer war nicht ganz so toll. Da sind die Camper eher in den Süden gefahren“, berichtet der Welwel-Chef. Aufgrund der länger anhaltenden Hitze seien 2015 deutlich mehr Gäste gekommen.

Das bestätigen auch die aktuellen Tourismuszahlen, die die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH veröffentlicht hat. Etwas mehr als 20 Campingplätze gibt es im Sächsischen Burgen- und Heideland, zu dem auch Döbeln gehört. In dieser Region sind die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen im vergangenen Jahr um über 17 Prozent zurückgegangen. Es gab fast 19 400 Ankünfte auf den Caravanstellplätzen. Die Zahl der Übernachtungen betrug 46 300. Kein Vergleich mit der Sächsischen Schweiz, auf deren Campingplätzen 2016 über 34 179 Gäste ankamen, die für 136 232 Nächten blieben. Trotzdem gingen auch dort die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Und gegenüber dem Elbland liegt die Region noch immer vor.

Dass 2016 weniger Gäste gekommen sind, diese Erfahrung hat Thomas Caro vom Zweckverband Kriebstein Talsperre nicht gemacht. „Wir waren mit der Auslastung zufrieden“, sagt Caro. Insgesamt drei Campingplätze gibt es rund um die Talsperre. Vor allem die Plätze für Dauercamper sind fast immer voll belegt. „Wenn doch mal einer frei wird, gibt es eine Warteliste“, so Caro. Die meisten Dauercamper kommen aus der näheren Umgebung, wie Chemnitz, Leipzig oder Dresden. Von weiter weg fahren die Durchgangscamper die Stellplätze in Kriebstein an. Die Auslastung der Plätze sei verschieden und richte sich nach dem Wetter, meint der Zweckverbands-Chef. Die meisten bleiben für vier bis fünf Tage, manche aber auch nur einen. Sowohl Ältere als auch Familien kommen auf diese Art an die Talsperre. Selbst ausländische Gäste sind darunter.

Allgemein ist die Anzahl der Gäste im Sächsischen Burgen- und Heideland im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent zurückgegangen. Auch bei den Übernachtungen sind die Zahlen rückläufig (4 Prozent). Doch laut Sandra Brandt, Leiterin Abteilung Region bei der Leipzig Tourismus Marketing (LTM) GmbH, könne aufgrund der Zahlen kein negativer Schluss auf den Tourismus gezogen werden. „Schwankungen von jährlich bis zu 3 Prozent sind nahezu nicht relevant beziehungsweise sie geben keinen Hinweis auf eine tatsächliche Entwicklung, egal ob positiv oder negativ“, erklärt die Ingenieurin. Um darüber Aussagen treffen zu können, müssten die Zahlen längerfristig betrachtet werden. Für die Region Leipzig, zu der das Sächsische Burgen- und Heideland gehört, lasse sich so zum Beispiel im Vergleich zwischen 2014 und 2016 ein positives Fazit ziehen. Die Zahlen würden den Trend bestätigen, dass die Gäste länger in der Region Leipzig bleiben und somit ein wichtiges Ziel erreicht sei.

In diesem Jahr wollen die Kommunen der Region versuchen, auch mit dem Jubiläum 500 Jahre Reformation Touristen anzulocken. Anziehungspunkt für viele ist schon jetzt der Lutherweg, der 2015 komplett fertiggestellt und beschildert worden ist. „Der Weg wird sehr gut angenommen“, kann Manuela Kolster vom Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland, der für den Weg zuständig ist, berichten. Zahlen gebe es zwar keine, aber die Nachfrage nach dem Angebot in den Touristinformationen der Region sowie nach dem Stempelheft, in dem sich Pilgerer verschiedene Stationen bestätigen lassen können, sei groß. „Die Stempelstationen werden sehr gut angenommen“, sagt auch Sandra Brandt. Es sei deutlich geworden, dass nicht nur christlich gebundene Menschen sich für den Weg interessieren, so die Ingenieurin von LTM weiter. „Es kommen vorwiegend deutsche Touristen“, ergänzt Kolster. Unterwegs seien unter anderem verschiedene Pilgergruppen und junge Leute, die am Wochenende einzelne Stationen ablaufen. Zum Reformations-Jubiläum werde es wahrscheinlich auch eine Aktion auf dem Weg in der Region geben. Was genau, kann Kolster derzeit noch nicht sagen. „Die Abstimmungen dazu laufen noch.“

In der Kleinen Galerie sowie im Stadtmuseum Döbeln, beide Einrichtungen werden gern von Touristen besucht, gibt es dieses Jahr eine Ausstellung zum Thema Reformation. Die Schau der Künstlergruppe „Exponart“ trägt den Titel „Wortgeschichte(n)“ und zeigt Gedanken zur Reformation in Holz, teilt Stadtsprecher Thomas Mettcher mit. Weiterhin ist eine Schau „Luther“ mit Scherenschnitten von Erika Schirmer geplant. Im Oktober hält Robert Schmidt einen Vortrag über Luther und die Fürsten.

