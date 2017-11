Weniger Bürokratie bei Biathlonevents Zukünftig soll den Ausrichtern von Veranstaltungen in der Biathlonarena der Weg zum Event erleichtert werden.

Den Ausrichtern von Veranstaltungen in der Biathlonarena soll der Weg durch den Behörden-Dschungel geebnet werden. © Archivfoto: Frank Baldauf

Das Landratsamt will der Stadt Altenberg und den Ausrichtern von Veranstaltungen in der Biathlonarena Marscherleichterung verschaffen und die Wege durch den Behörden-Dschungel ebnen. Im Winter sind Tausende Wintersportler in den Skigebieten im oberen Osterzgebirge unterwegs. „Aber wir müssen hier in der Biathlonarena jede kleine Veranstaltung beantragen“, hatte Rolf Heinemann kritisiert, der Vorsitzende des Fördervereins Biathlon Osterzgebirge. Anlass war eine Gesprächsrunde zur Zukunft der Biathlonarena, die vor wenigen Tagen die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois (CDU) initiiert hatte. Vize-Landrat Heiko Weigel sieht darin überhaupt kein Problem. Das Angebot stehe, sagte er. Die Stadtverwaltung brauche nur ein- oder zweimal im Jahr dem Landratsamt mitteilen, welche Veranstaltungen geplant sind. „Das werden wir dann insgesamt genehmigen“, sicherte er zu. „Wir wollen den Verwaltungsaufwand ersparen.“ Denn sonst sind bei jeder einzelnen Veranstaltung immer wieder viele Formulare auszufüllen. (SZ/ks)

