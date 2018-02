Weniger Besucher steuern die Ausflugsziele an Die Sebnitzer Tourismusbetriebe haben 2017 deutlich an Gästen eingebüßt. Schuld ist wohl der Deutsche Wandertag.

Die Touristinfo in Altendorf soll ab 1. April wieder öffnen. © Steffen Unger

Sebnitz. Was die Entwicklung der Besucherzahlen angeht, war es keine erfreuliche Bilanz, die der Sebnitzer Tourismuschef Julian Ipsen vorstellen konnte. Bei fast allen städtischen Einrichtungen steht im Vergleich zum Vorjahr ein Minus davor. Der Betriebsleiter macht vor allem den Deutschen Wandertag dafür verantwortlich. Das Großereignis hatte 2016 für einen deutlichen Anstieg der Gästezahlen gesorgt. Im Jahr darauf sind die Werte nun wieder auf Normalniveau angelangt.

Deutlich wird das am Haus der Deutschen Kunstblume. Die Schaumanufaktur musste 2017 einen Besucherrückgang von 19 Prozent verschmerzen. Statt 32 500 Gästen wollten sich nur noch 26 400 das Handwerk des Blümelns zeigen lassen. Allerdings waren die Zahlen 2016 im beinahe gleichen Maß gestiegen. Typischer Wandertagseffekt, meint Julian Ipsen.

Ähnliches gilt für die Touristinformationen in Sebnitz, Hinterhermsdorf und Altendorf. Dort liegt der Besucherschwund gar bei 30 Prozent, was ebenfalls mit dem Wandertag zu tun habe. Allerdings hatte die Touristinfo in Altendorf im vergangenen Jahr auch nicht immer geöffnet. Aus Personalmangel musste die Anlaufstelle für Urlauber während der vergangenen Saison auch für mehrere Wochen geschlossen bleiben, erklärt Ipsen. Mittlerweile seien alle Stellen aber wieder besetzt. Ab dem 1. April soll die Touristinfo Altendorf mit einem jungen Team wieder öffnen.

Personalsorgen machen den Sebnitzer Tourismusbetrieben allgemein zu schaffen. „Der Fachkräftemangel ist ein ganz ernstes Thema bei uns“, sagte Julian Ipsen bei seiner Präsentation im Rathaus. Im Sportzentrum Solivital ist die Situation angespannt, Stellen für Fitnesstrainer wurden deutschlandweit ausgeschrieben. Im Kräutervitalbad das Gleiche, dort sind seit Längerem Stellen nicht besetzt, weil die Stadt keine Leute findet. Die Besucherzahlen sanken 2017 im Hallenbereich um acht Prozent, im wetterabhängigen Freibad um zwölf Prozent. Dafür sei das Badfest mit rund 500 Gästen ein großer Erfolg gewesen.

