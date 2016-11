Weniger Besucher in Schleinitz Die beiden jährlichen Höhepunkte fanden eine geringere Besucherresonanz als in vergangenen Jahren.

Schloß Schleinitz. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Der Förderverein Schloss Schleinitz, der das Handwerkermuseum betreibt, zieht eine durchwachsene Saisonbilanz. Die beiden jährlichen Höhepunkte, das Kinderfest und der Handwerker- und Dreschtag, fanden weniger Besucherresonanz als in vergangenen Jahren. Um wieder mehr Gäste anzulocken, will der Verein sein Konzept vor allem beim Kinderfest ändern. Denkbar wäre ein Ausrichten der Veranstaltung für die ganze Familie.

Jeden Mittwoch treffen sich die Mitglieder des Fördervereins im Museum zu Reparatur- und Pflegearbeiten, zum Putzen und natürlich zur Vorbereitung der Veranstaltungen 2017. „In dieser Hinsicht haben wir einen guten Ruf zu verteidigen, denn Kinderfest und ganz besonders das am ersten September-Wochenende stattfindende Dresch- und Handwerkerfest sind feste Größen im Veranstaltungsplan der Lommatzscher Pflege“, so Edith Wohlfahrt im Namen des Vorstandes. Sie dankt den vielen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren. Gut angenommen würden die Schleinitzer Runden, die an jedem ersten Freitag im Monat mit unterschiedlichen Themen stattfinden. (SZ/jm)

