Weniger Besucher im Freibad Das Bernstädter Waldbad hat bei den Besucherzahlen eingebüßt. Dennoch soll es erhalten bleiben.

Waldbad Bernstadt © SZ/Archiv

Rund 6 500 Gäste hat das Waldbad für vergangenes Jahr zu verzeichnen, das ist weniger als in den Vorjahren. 2014 waren rund 8 000 Besucher zu Gast, 2015 sogar 13 000. „Diese hohe Zahl war damals vor allem auf das Wetter zurückzuführen“, erklärt Margitta Nohle vom Bauamt. Juli und August 2015 waren von mehreren Hitzewellen geprägt, günstig für das Waldbad.

Vergangenes Jahr kam das Waldbad mit den 6 500 Besuchern auf Einnahmen von rund 9 400 Euro. Die Ausgaben, zum Beispiel für Personal, Reinigungs- und Reparaturarbeiten, lagen bei 74 800 Euro. Wie auch in den Vorjahren bleibt das Bad damit für die Stadt zwar ein Zuschussgeschäft, betreiben will sie es trotzdem auf jeden Fall weiterhin, so Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste). Um die Auslastung zu steigern, soll das Bad in den kommenden Jahren attraktiver werden, kündigt er an. Dabei geht es zum Beispiel um das Beachvolleyballfeld, das ein neues Netz und einen neuen Sandboden braucht. (SZ/sdn)

