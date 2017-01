Weniger Besucher beim Fußballcup Alte Herren, Männer und Jugend spielten beim LFT-Cup. Anreize für den Besuch gab es laut Organisatoren genug.

Alexander Glauch (links) und Christian Fischer überreichten die Siegerpokale beim LFT-Cup. © Dietmar Thomas

Am Sonnabend trafen in der Chorener Sporthalle einmal mehr unter anderem die D-Jugend-Mannschaften des SV 50 Traktor Mochau, Döbelner SC, SV Waldheim, BC Hartha und FC Eilenburg beim LFT-Turnier aufeinander, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Dabei machten die Jungen und Mädchen der insgesamt sechs Teams – Mochau war zweimal vertreten – schnell klar, dass es ihnen trotz ihres jungen Alters keinesfalls an Ehrgeiz fehlt. Tore und Paraden wurden lautstark bejubelt, Eigentore und verpasste Chancen mündeten spätestens in den Spielpausen in enttäuschten Gesichtern. Die Freude am Turnier schien dies allerdings kaum zu mindern. „Eigentlich geht es auch nur ums Zusammensein und zusammen zu spielen“, erklärte Organisator Christian Fischer vom SV Traktor Mochau das Anliegen des Wettbewerbs.

Seit mittlerweile fünf Jahren organisiert er zusammen mit Alexander Glauch das Turnier. Zuvor hatte diese Aufgabe Fischers Vater inne. „Den LFT-Cup gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Anfangs war es nur ein Turnier für die alten Herren, das wir immer noch freitags veranstalten. Als wir die Organisation dann übernommen haben, wollten wir ein wenig frischen Wind reinbringen und haben zwei weitere Wettkämpfe für die Jugend- und Männermannschaften am Sonnabend hinzugefügt“, so Fischer weiter. Zweimal pro Jahr wird das Turnier ausgetragen. Im Winter in der Sporthalle Choren, im Sommer auf dem Sportplatz in Mochau.

Während Mannschaften und Ausstatter, die LFT Tiefbau GmbH Ostrau, dem Cup treugeblieben sind, mussten die Organisatoren in den vergangenen Jahren jedoch sinkende Besucherzahlen hinnehmen. „Früher war es hier voll. Heute fällt das Interesse eher verhalten aus.“ Gründe für den Rückgang seitens des Turniers sieht Christian Fischer nicht. „Der Eintritt ist frei und wir organisieren alles selbst. Die Einnahmen für Essen und Getränke gehen an die Mannschaften. Die Spiele sind spannend und torreich. Ich weiß nicht, welche Anreize wir noch bieten sollen.“

zur Startseite