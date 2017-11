Weniger Bäume an Staatsstraßen Seit 2010 wurde im Landkreis 4 365 mal zur Säge gegriffen. Nur für einen Bruchteil gibt es Ersatz.

Symbolbild

Seit Jahren verringert sich der Baumbestand an Bundes- und Staatsstraßen im Landkreis Görlitz. Exakt 4 365 von den insgesamt 22 711 Straßenbäumen und damit fast jeder fünfte Straßenbaum wurden zwischen 2010 und 2016 gefällt. Die Nachpflanzungen von 2 805 neuen Bäumen, und damit weniger als zwei Drittel der gefällten Bäume, innerhalb dieser sieben Jahre seien nicht ausreichend, um den Baumverlust zu bremsen, sagt Wolfram Günther, umweltpolitischer Sprecher der sächsischen Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Zum Vergleich: In ganz Sachsen wurden seit 2010 durchschnittlich sogar nur 41 Prozent der gefällten Bäume ersetzt. „Das ist ein dramatischer Verlust“, so Günther. Die Tendenz sei eindeutig negativ.

Für den Landtagsabgeordneten besonders besorgniserregend sind die Zahlen für den Landkreis Görlitz im vorigen Jahr: Nur 40 Prozent der gefällten Bäume wurden 2016 ersetzt. 2010 lag der Anteil der Nachpflanzungen im Landkreis noch bei 88 Prozent. „Straßenbäume sind nicht nur von hoher ökologischer Bedeutung, sondern als Baumalleen auch landschaftsprägend“, so Günther. Leider hätten sie bei der sächsischen Staatsregierung keine Lobby. Schnell sei die Säge angesetzt, um Bäume als Hindernis für Bauarbeiten oder aus Gründen der Verkehrssicherung zu beseitigen. (SZ)

