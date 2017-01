Weniger Babys in Wachau 35 Kinder wurden 2016 in der Gemeinde geboren. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber den Vorjahren.

In Wachau ist die Zahl der Babys zurückgegangen. © dpa

Was ist bloß los in der Gemeinde Wachau? Mittlerweile das dritte Jahr in Folge geht die Zahl der Geburten zurück. Den Rekord stellten die Paare 2014 auf. Damals kamen genau 50 Mädchen und Jungen zur Welt. Ein Jahr später konnte diese Zahl nicht mehr erreicht werden. 44 neuen Erdenbürgern konnte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) beim Babyempfang 2015 begrüßen. Im vergangenen Jahr ging die Zahl noch weiter zurück. 35 Kinder wurden von Wachauer Müttern geboren. „Damit können wir nicht an die ganz großen Zahlen anknüpfen. Ich denke aber, der Babyboom in der Gemeinde Wachau ist noch nicht vorbei. Da bin ich ganz optimistisch“, sagt er.

Über die Gründe kann der Bürgermeister nur spekulieren. „Vielleicht lag es daran, dass wir als Gemeinde anders als geplant, nur wenig neues Bauland jungen Familien zur Verfügung stellen konnten.“ Die Gemeinde arbeitet seit Längerem daran, neue Wohnbaustandorte zu erschließen. „Das hat leider nicht geklappt, wegen schwieriger Eigentumsverhältnisse und langer Genehmigungsprozesse.“ So ist die geplante Besiedelung des Rittergutsgeländes in Seifersdorf nicht vorangekommen. Der Eigentümer will auf dem Gelände acht Doppelhäuser sowie zwölf Einfamilienhäuser errichten. Der Gemeinderat hatte einem Vorentwurf bereits zugestimmt,

Ursprünglich hatten Planer errechnet, dass es in den nächsten Jahren in der Gemeinde einen Bedarf von 112 Wohngrundstücken gibt. Die Zahl ergibt sich unter anderem aus der Bevölkerungsprognose, den steigenden Ansprüchen an die Quadratmeterzahl und auch dem Ersatz alter Häuser. Die Gemeinde ist bei jungen Familien beliebt. Die Kommunen Radeberg, Ottendorf und Dresden mit vielen Arbeitsplätzen liegen in der Nähe. Die Schulhäuser in Wachau und Leppersdorf sind in Ordnung und es gibt ausreichend Kita-Plätze. (SZ/td)

