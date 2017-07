Weniger Autos als gedacht Zwei wichtige Straßen in Gombsen sollen saniert werden – und der Durchgangsverkehr reduziert. Ergebnisse einer Zählung überraschten nun.

Die Kreuzungen der Baumschulenstraße mit der Lockwitzer Straße werden umgebaut. Vorne entsteht eine Sackgasse, hinten eine rechtwinklige Zufahrt. Foto: Andreas Weihs



Kreischa. Schlaglöcher säumen den stellenweise bröckeligen Asphalt, die Kreuzungsbereiche sind teils sehr schlecht einzusehen. Es gibt mehrere ganz offensichtliche Gründe, die Kreischaer Straße und auch die sich daran anschließende Baumschulenstraße bis zur Lockwitzer Straße, der S 183, zu sanieren. Die Gemeinde Kreischa will den Fördermittelantrag für das Bauvorhaben im Ortsteil Gombsen noch in diesem September auf den Weg bringen, heißt es nun.

Nicht wenige Anwohner hoffen auf den Ausbau der beiden Straßen, doch nicht nur wegen ihres derzeitigen baulichen Zustands. Sie setzen vor allem darauf, dass sich mit der Straßenerneuerung der Durchgangsverkehr spürbar verringert. Denn viele, die in dem Straßenbereich und der Siedlung dort wohnen, sind frustriert.

Die Anwohner klagen, dass der Asphaltstreifen vor ihrer Haustür insbesondere im Berufsverkehr als Abkürzung genutzt wird, wohl von Autofahrern, die am Morgen aus Richtung des Ortsteils Saida, aus Pirna oder Dohna kommen und zum Beispiel in der Kreischaer Bavaria-Klinik arbeiten oder weiter nach Freital wollen. Sie fahren über die wichtigste Verbindungsstraße in Gombsen, über die Baumschulenstraße. Von dort biegen viele dann in die Kreischaer Straße ein, um auf die S 183 zu gelangen, um ein paar Meter Fahrtweg zu sparen. Nach Feierband, am späten Nachmittag, schließlich dasselbe Problem – dieses Mal allerdings in umgekehrter Richtung.

Mit dem Ausbau soll es für Autofahrer unattraktiver oder gar unmöglich werden, die Kreischaer Straße zu benutzen. Der Verkehr soll auf die Baumschulenstraße gezogen und die Kreuzungen zur S 183 übersichtlicher werden. Gehwege und Regenwasserkanäle sollen angelegt werden. Nach den Schätzungen der Planer würde der Ausbau insgesamt fast 1,86 Millionen Euro kosten. Für den ersten großen Bauabschnitt über 870 Meter im Bereich der Baumschulenstraße Richtung der S 183, der Lockwitzer Straße, würden demnach 1,03 Millionen Euro benötigt. Für das zweite, über 690 Meter lange Teilstück auf der weiterführenden Kreischaer Straße wären rund 852 000 Euro zu stemmen.

Das kann Kreischa nicht alleine finanzieren – und hofft daher auf Fördergeld. Fließen die erhofften Zuschüsse vom Freistaat, mit denen bis zu 75 Prozent der Kosten für den Straßenausbau übernommen werden könnten, wäre ein Baustart im kommenden Jahr nach Angaben des Kreischaer Rathauses durchaus möglich. Weitere Abschnitte könnten dann 2019 eine Frischekur verpasst bekommen. Um die Finanzierung der teils komplizierten Bauvorhaben zu ermöglichen, bei dem wegen der Kreuzungsbereiche mit der Staatsstraße auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) beteiligt ist, musste Kreischa eine verkehrstechnische Studie in Auftrag geben. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Sie sorgten für Überraschung. Denn offenbar fließt weniger Verkehr durch die beiden Straßen als von den meisten Kritikern erwartet.

Die eigens dafür beauftragte Schlothauer & Wauer Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr aus Dresden hatte nach ganz bestimmten Vorgaben an einem Tag unter der Woche, dem 7. März, eine Zählung an drei Knotenpunkten durchgeführt: bei der Rosenschänke, Kreuzung von Kreischaer und Baumschulenstraße, sowie dort, wo Brandmühlenstraße und die Baumschulenstraße auf die Lockwitzer Straße führen. Zweimal vier Stunden wurde gezählt – vormittags und nachmittags, dabei auch im Berufsverkehr. Insgesamt sollen rund 2 800 Autos in den acht Stunden die Kreuzungen passiert haben. Laut Bauplanerin Grit Stahlberg vom zuständigen Ingenieurbüro ACI Dresden seien das aber zu wenig, um das Lasuv von teureren Varianten für den Umbau der Kreuzungen mit der S 183 zu überzeugen, etwa mit Ampeln. Sie verweist „auf den Kosten-Nutzen-Aufwand“.

So bleibt es laut Bürgermeister Frank Schöning (BFK) bei den im vorigen Herbst veröffentlichten Bauplänen. Dies erklärte er auf SZ-Nachfrage. Demnach wird das kurze Teilstück der abzweigenden Baumschulenstraße, das in Richtung Brandmühlenstraße führt, eine Sackgasse. Die eigentliche Baumschulenstraße werde im rechten Winkel an die S 183 anknüpfen. Geplant ist, die Baumschulenstraße auf 4,50 Meter Breite auszubauen: bis zur Rosenschänke und bis dahinter in zwei Teilstücken. Wegen der noch unklaren Verkehrsführung soll die Kreuzung an der Rosenschänke verändert und die dortige Kreischaer Straße verengt werden. Angedacht ist, im zweiten Abschnitt die Kreischaer Straße 4,20 bis fünf Meter breit auszubauen. Neben den Straßen entstehen 1,20 bis 1,50 Meter breite Fußwege. Bisher gibt es im Baubereich keine Gehwege.

Ein Kreisverkehr auf der Kreuzung der abschüssigen Kreischaer mit der S 183 im Bereich mit der sich gleich anschließenden Straße An der Wolfsschlucht, die zur Bavaria-Klinik führt, wird es indes nicht geben. Wenn Autofahrer aus Richtung Ortszentrum kommen und rechts blinken, kommt es laut mehreren Gemeinderäten oft zu Irritationen. Weil nicht klar ist, in welche der beiden Straßen sie abbiegen wöllten. Ein Kreisverkehr wäre hier aber laut Schöning nicht machbar, da es zu teuer und vor allem zu wenig Platz dafür vorhanden ist.

