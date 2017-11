Weniger Autodiebstähle Bis Oktober wurden 2017 im Landkreis 66 Fahrzeuge entwendet. Vor zwei Jahren waren es fast doppelt so viele.

Eine Garage voll Ersatzteile: Die haben Beamte bei einem Einsatz der Soko Kfz im Oktober 2013 in Tschechien sichergestellt. Die meisten der in Sachsen gestohlenen Autos landen in Polen oder Tschechien. © Sebastian Kahnert/dpa (Archiv)

Ein Autodieb lieferte sich in der Nacht zum 9. November eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A 4. Er war mit einem gestohlenen BMW unterwegs, floh deshalb an der Anschlussstelle Hainichen vor einer Polizeikontrolle. In der Nacht zum 7. November wurden der Familie Hamann in Hartha an einem Tag nach einem Einbruch gleich zwei Opel gestohlen. Unbekannte entwendeten Anfang September/Ende August im Raum Roßwein und Leisnig mehrere Audis. In den vergangenen Wochen mehrten sich Berichte über gestohlene Fahrzeuge in der Region.

Während die Fahrzeuge der Harthaer inzwischen wieder aufgetaucht sind, laufen bei den anderen Fällen die Ermittlungen weiter. Von den Autos fehle jede Spur. Zu dem BMW-Dieb, der von den Beamten in Pulsnitz gefasst worden ist, gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen zum laufenden Verfahren keine näheren Angaben, sagt Tom Bernhardt, Erster Kriminalhauptkommissar und Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA). Dort laufen die Ermittlungen zu den meisten Kfz-Diebstählen zusammen.

Wie viele der gestohlenen Fahrzeuge wegen wiedergefunden?

Dem Pressesprecher zufolge ist die zuständige Sonderkommission (Soko) Kfz spezialisiert auf die Autodiebstähle, die „mit hoher Wahrscheinlichkeit der Internationalen Kfz-Verschiebung zugerechnet werden können“. Seit 1. Januar 2013 sind in Mittelsachsen 460 Fahrzeuge entwendet worden. „Davon wurden 119, also 26 Prozent, wieder aufgefunden“, berichtet Bernhardt. Seit Anfang des Jahres bis Ende Oktober sind im Kreis 66 Autos versucht worden zu stehlen beziehungsweise sie sind entwendet worden. Die Zahl ist seit 2015 rückläufig. Wurden vor zwei Jahren noch 115 Kfz-Diebstähle aus dem Kreis bearbeitet, waren es im vergangenen Jahr 73. „Die Zahl der Fahrzeugangriffe und -entwendungen hat in Mittelsachsen um fast zehn Prozent abgenommen und in der Region Döbeln um weit mehr als 40 Prozent“, fügt Kriminalhauptkommissar Bernhardt hinzu.

So sichern Sie Ihr Auto zurück 1 von 4 weiter Vorschriftsmäßig verschließen! Laut LKA-Sprecher Tom Bernhardt ist das die wichtigste Maßnahme. Mehr Sicherheit bietet zudem eine verschlossene Garage. Aber diese Möglichkeit hat nicht jeder. Nutzen Sie mechanische Sicherungen! Sperren für Lenkräder oder Gangschaltungen sowie Felgenschlösser, Parkkrallen oder Zusatzschlösser kosten die Täter Zeit, die sie nicht haben. „Da sie ja nicht erwischt werden wollen“, so Bernhardt. Bauen Sie zusätzlich elektronische Sicherungen ein! Diebstahlwarnanlagen sowie Ortungssysteme können von Fachwerkstätten eingebaut werden. Dabei sollte auf Produkte geachtet werden, die nicht der Serie entsprechen und damit auch den Tätern nicht bekannt sind, empfiehlt Bernhardt. Schützen Sie die Borddiagnostik und deren Zugang! OBD-Saver, Schlösser für das Fahrzeugdiagnosesystem On-Board-Diagnose, können den Diebstahl erschweren, da die Diebe meist über diese Schnittstelle Bordelektronik sowie Wegfahrsperre angreifen. Quelle: LKA Sachsen

Welche Automarken sind bei den Dieben besonders beliebt?

Dieses Jahr bei den Dieben besonders beliebt sind Audi, BMW und Volkswagen. Zu den Top-Ten gehören aber auch Mercedes, Fiat, Toyota, Opel, Ford, Skoda sowie Mazda. An den gefragten Marken hat sich seit 2015 wenig geändert. Lediglich die Reihenfolge variiert von Jahr zu Jahr. So waren 2016 und 2015 VW, Audi und Ford am gefragtesten, BMW rangierte auf Rang vier beziehungsweise fünf. Auch die Marke Skoda wird immer begehrter, tauchte 2015 noch nicht in der Top-Liste auf, 2016 auf Rang zehn, aktuell auf Rang neun.

Was passiert mit den gestohlenen Fahrzeugen?

„Der überwiegende Teil der im Freistaat begangenen Kfz-Diebstähle wird der internationalen Kfz-Verschiebung zugerechnet“, erklärt der LKA-Sprecher. Ziel der Diebe seien die unmittelbar benachbarten Länder wie Polen oder Tschechien. Dort führten die Diebe die Fahrzeuge oder deren Bestandteile der wirtschaftlichen Verwertung zu. „Der Verkauf von Einzelteilen ist für die Täter oftmals lukrativer als der Absatz der Komplettfahrzeuge“, so Bernhardt. In der Folge würden die Kfz beziehungsweise deren Teile international weitergehandelt.

Wie gut ist Sonderkommission Kfz aufgestellt?

In der Abteilung des LKA sind Bernhardt zufolge über 45 Mitarbeiter im Einsatz. Die Zahl sei schwankend, aufgrund von Auszubildenden sowie Praktikanten. Neben dem zentralen Ermittlungsbereich mit Sitz in Dresden, zu dem die Führungsgruppe, die Leiterin der Sonderkommission sowie Auswerter und spezialisierten Fahnder gehören, gibt es regionale Ermittlungsgruppen in den fünf Polizeidirektionen Sachsen. Eine davon hat ihren Sitz in der PD Chemnitz, die Mittelsachsen betreut.

